Мендель заявила, що Зеленському пресконференції не потрібні

Володимир Зеленський може провести свою велику пресконференцію приблизно 20 травня

Президент Володимир Зеленський може провести свою велику пресконференцію приблизно 20 травня

Про це прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла в інтерв'ю головній редакторці інтернет-видання «Гордон» Олесі Бацман.

«Часу точного немає, дати точної немає. ... Він (Зеленський, – ред.) відкритий, він готовий відповідати на всі питання і далі... Я думаю, що до другої річниці, це 20 травня, але не можу зараз точно про це заявити», – сказала Мендель.

Вона також зазначила, що Зеленський не повинен проводити пресконференції часто, оскільки для комунікації використовуються й інші формати – політичні ток-шоу, блоги, онлайн-інтерв'ю.

«Президент не повинен проводити пресконференції на постійній основі, базисі. Але, тим не менш, у нас було дуже багато комунікації. Під час виборів ми об'їздили майже кожне місто, і в кожному у нас обов'язково був пресбрифінг», – розповіла Мендель.

Вона також похвалилася, що зараз в Офісі президента знаходиться близько 100 запитів на інтерв'ю від різних ЗМІ.

«Це більше ста – з різних країн, у різних месенджерах ... Ось вчора я отримала тільки десь п'ять. Один з аналітичного центру Польщі, інший – з аналітичного центру Америки. До нас ще польське видання хотіло на інтерв'ю, з Італії прийшло на інтерв'ю. Це крім українських», – заявила Мендель.

Як відомо, за майже два роки перебування на посту президента Зеленський провів лише дві великі пресконференції. Перша відбулася 10 жовтня 2019 року. Тоді президент спілкувався зі ЗМІ майже 14 годин.