Дерджаудит служба б’є нас сполох: мільярди з бюджету йдуть у прірву

В який спосіб відбулося витрачання бюджетних коштів, відомо тільки сторонам угоди, які уклали прямий договір

Алла Басалаєва: 70% закупівель поза нашим оперативним контролем

В Україні 70% закупівель відбувається за прямими договорами, які знаходяться поза оперативним контролем Держаудитслужби: мільйонні угоди укладаються непублічно, не через сервіс Prozorro. В інтерв’ю «Главкому» керівниця Держаудитслужби Алла Басалаєва розповіла про ризики прямих договорів та закликала внести зміни до постанови №1178.

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Кабінет міністрів на період воєнного стану ухвалив постанову №1178, в якій запроваджено можливість прямих договорів у деяких сферах, зазначила Басалаєва. Держаудитслужба позбавлена можливості оперативно перевіряти закупівлі за прямими договорами.

Постанова №1178 від 12 жовтня 2022 р. «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

«Наразі ми отримуємо велику кількість звернень громадськості, від депутатів, обраних у мажоритарних округах, які починають розуміти, що відбувається в регіонах з цими прямими договорами. Бо прямий договір – це коли сторони домовились, умови договору прописані, і в який спосіб відбулося витрачання бюджетних коштів, відомо тільки сторонам угоди», – наголосила Басалаєва.

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У Держаудитслужби наразі немає повноважень проводити у цих випадках такий превентивний контрольний захід як моніторинг закупівель.

«Насправді Держаудитслужба всі ці ризики описала у відповідному листі до Мінекономіки, Кабінету Міністрів. Ми бачимо серйозні ризики подальшого застосування постанови №1178, – Басалаєва зазначила, що виступає за скасування постанови, а потім додала: – Як мінімум необхідно внесення змін, в яких передбачити можливість моніторити закупівлі за якими було укладено прямі договори».

«На початку воєнного стану Держаудитслужбі постановою Кабінету міністрів заборонили здійснювати перевірки місцевих органів, тому у найскладніший для країни період, коли спрямовувалися значні ресурси, зокрема гуманітарна допомога, залишився на той час поза контролем. Припинені повноваження служби щодо перевірок місцевих бюджетів були поновлені. Тому не треба щось говорити про прозорість та ефективність витрачання кожної гривні. Треба діяти! Але за умови існування норм, запроваджених особливостями, введеними постановою № 1178, Держаудитслужба «беззуба», ми не маємо повноважень оперативно моніторити такі закупівлі, якщо вони відбулися поза межами Prozorro», – заявила Басалаєва.

Алла Басалаєва пояснила, що це не означає, що Держаудитслужба взагалі не перевіряє закупівель, які відбуваються за прямими договорами.

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«Ми вийдемо потім на перевірку закупівель, або з ревізією. Але це буде потім. Зараз не можемо. Але чому? Важливо подивитися зараз! Отримую безліч листів зі скаргами, на які усім відповідаю: можливості здійснювати моніторинг немає», – наголосила аудиторка.

Зазначимо, що після проведення інтерв’ю з керівницею Держаудитслужби редакції стало відомо, що за пропозицією Держаудитслужби Кабінету міністрів України та за підтримки Мінфіну були внесені зміни до постанови №1178 щодо поширення повноважень служби моніторити закупівлі за якими встановлено обов’язок замовникам оприлюднювати інформацію про закупівлю в період воєнного стану. Водночас, як прокоментували в Держаудитслужбі, загальна позиція щодо положень постанови № 1178 та ризики її застосування замовниками залишаються актуальними.

Нагадаємо, що нещодавно Міноборони без тендеру дало добро київській фірмі на поставки китайських фляг для ЗСУ, які закуплялися за удесятеро завищеною ціною.