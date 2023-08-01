Кримінальна відповідальність за перешкоджання роботі аудиторів: опубліковано закон

За словами Басалаєвої, є установи, куди аудитори не можуть зайти місяцями і роками

За перешкоджання діяльності аудиторів встановлено кримінальну відповідальність. Про це повідомляє Державна аудиторська служба України.

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Зокрема, оприлюднено Закон України «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за перешкоджання діяльності органу державного фінансового контролю». Він набирає чинності через 10 днів з дня його опублікування. Відповідне повідомлення міститься у газеті «Голос України» від 1 серпня 2023 року.

«Відсутність адекватного покарання за перешкоджання діяльності аудиторів призвела до системного зростання таких випадків. Є установи, куди аудитори не можуть зайти місяцями і роками. Ситуація потребувала жорсткої реакції, і я дуже вдячна Президенту та народним депутатам, які почули Держаудитслужбу та внесли відповідні законодавчі ініціативи», – заявила очільниця Держаудитслужби Алла Басалаєва.

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За словами глави Держаудитслужби, закон також сприятиме посиленню авторитету органів державного фінансового контролю, недопущенню фактів перешкоджання діяльності, створенню належних правових засад для забезпечення ефективності, дієвості та результативності здійснення органами державного фінансового контролю та їх посадовими особами функцій і повноважень, передбачених чинним законодавством.

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