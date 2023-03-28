Скандал у Дніпрі. Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради

Протягом 2022 року на різні об'єкти Дніпровської міської ради аудиторів не допустили 30 разів

Держаудитслужба публічно закликає Дніпровську міську раду допустити аудиторів до перевірок. Відповідна заява з'явилася на сайті Державної аудиторської служби України.

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27 березня Державну аудиторську службу було вчергове недопущено до проведення планових заходів у Дніпровській міській раді. Працівники органу державного фінансового контролю прийшли на плановий контрольний захід в Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради.

«Аудиторів було допущено до будівлі, уповноважена посадова особа Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (не представилася) поінформувала, що зазначений Департамент працює тільки дистанційно, тож можливостей працювати аудиторам фактично немає», – йдеться у повідомленні.

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Водночас раніше, 16 лютого 2023 року, після прибуття працівників Держаудитслужби до Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, встановлено, що вхідні двері до приміщення зачинені, посадові особи відсутні. Через пристрій віддаленого звязку, особа, яка представилась адміністратором будівлі, повідомила, що Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради зачинений на карантин та працівники в приміщенні не перебувають.

«Зазначені об'єктивні і незалежні від органу державного фінансового контролю обставини унеможливили проведення ревізії, про що було поінформовано Національну поліцію України та складено Акт про неможливість проведення ревізії. Варто зазначити, що заходами державного фінансового контролю Держаудитслужба має перевірити використання виділених Департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради коштів на суму близько 10 млрд грн», – повідомляє аудиторська служба.

Державна аудиторська служба повідомила, що протягом 2022 року на різні об'єкти Дніпровської міської ради аудиторів не допустили 30 разів.

Голова Держаудитслужби Алла Басалаєва закликає міського голову Дмитра Філатова втрутитися в ситуацію, аби забезпечити якнайшвидший початок аудиту. «Я переконана, що кожен керівник має бути особисто зацікавлений в максимально ефективному використанні бюджетних коштів. І державний аудит забезпечує таку вимогу закону», – зазначила Басалаєва.

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Зазначимо, що раніше підлеглих міського голови Дніпра Бориса Філатова підозрювали у «відкатах» на 130 млн грн за піар.

За даними слідства, КП міськради проводило тендерні закупівлі щодо надання рекламних та маркетингових послуг (висвітлення діяльності міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів через засоби масової інформації) на суму понад 130 млн грн. Переможцями тендерів стали посередники – вісім фізичних осіб-підприємців (що мають ознаки фіктивності). З ними уклали договори на надання вказаних послуг. При цьому КП ммв штат працівників, які фактично і виконували ці роботи.

Нагадаємо, що в Дніпрі судитимуть службовця міськради, який підписав акт, внаслідок чого бюджетні гроші перерахували за роботи, які не проводилися. За повідомленням, у 2021 році Дніпровська міська рада та товариство-підрядник ухвалили договір щодо поточного ремонту елементів благоустрою одного з міських парків. Загальна сума за виконання робіт – 2,5 млн грн.

Як встановили слідчі, у подальшому службовець підписав акт будівельних робіт, які фактично не проводилися. На рахунок підрядної організації таким чином безпідставно перевели бюджетні кошти.

Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили документацію, що підтверджує протиправну діяльність. Стосовно службовця до суду скеровано обвинувальний акт за фактом зловживання службовим становищем. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.