  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Микола Кулеба залишається на посаді дитячого омбудсмена

    • Розсилка
    Микола Кулеба залишається на посаді дитячого омбудсмена

    Кулебу звільнили з цієї посади 19 травня, коли Адміністрацію президента залишила команда Порошенка

    Президент Володимир Зеленський знову призначив Миколу Кулебу на посаду уповноваженого президента з прав дитини.

    Читайте також

    Відповідний указ №348/2019 від 1 червня оприлюднено на сайті президента.

    «Призначити Кулебу Миколу Миколайовича уповноваженим президента України з прав дитини», - йдеться в указі.

    Нагадаємо, Кулеба обіймав посаду уповноваженого президента з прав дитини з кінця 2014 року.

    19 травня цього року тодішній президент Петро Порошенко звільнив Кулебу з посади уповноваженого президента з прав дитини.

    Читайте також
    діти Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ