Микола Кулеба залишається на посаді дитячого омбудсмена



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Кулебу звільнили з цієї посади 19 травня, коли Адміністрацію президента залишила команда Порошенка

Президент Володимир Зеленський знову призначив Миколу Кулебу на посаду уповноваженого президента з прав дитини.

Відповідний указ №348/2019 від 1 червня оприлюднено на сайті президента.

«Призначити Кулебу Миколу Миколайовича уповноваженим президента України з прав дитини», - йдеться в указі.

Нагадаємо, Кулеба обіймав посаду уповноваженого президента з прав дитини з кінця 2014 року.

19 травня цього року тодішній президент Петро Порошенко звільнив Кулебу з посади уповноваженого президента з прав дитини.