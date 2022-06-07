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    Політика

    Мільйон за літак: «Слуга народу» пропонує узаконити тарифи на здану техніку РФ

    Для російських військових передбачаються гарантії збереження в таємниці факту передачі техніки Україні - Мільйон за літак: «Слуга народу» пропонує узаконити тарифи на здану техніку РФ
    Для російських військових передбачаються гарантії збереження в таємниці факту передачі техніки Україні
    фото з відкритих джерел

    Танк або наземну самохідну артилерію можна здати за 100 тис. грн

    Громадянам України, а також військовослужбовцям РФ виплачуватиметься винагорода за передану Збройним Силам України російську бойову техніку, придатну для застосування. Відповідний законопроєкт №7229 вже зареєстрували у Верховній Раді нардепи від «Слуги народу».

    Одним із ініціаторів проєкту є нардеп від «Слуги народу», член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

    За бойовий літак чи корабель 1 чи 2 рангу пропонують 1 млн грн. Танк або наземну самохідну артилерію можна здати за 100 тис. грн, реактивна система залпового вогню оцінена у 25 чи 35 тис. грн залежно від калібру.

    Для російських військових передбачаються гарантії збереження в таємниці факту передачі техніки, отримання нових документів та безпеки перебування в Україні, а також створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.

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    Українці також зможуть здати військову техніку і отримати виплату через додаток «Дія».

    Теги: росія окупанти війна літак корабель Україна окупація #stoprussia
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    Мільйон за літак: «Слуга народу» пропонує узаконити тарифи на здану техніку РФ