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Китай заявив, що не миритиметься з тарифним «шантажем» Трампа

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Китай заявив, що не миритиметься з тарифним «шантажем» Трампа
Китай заявляє, що «боротиметься до кінця» після того, як Трамп погрожує новими митами
фото із відкритих джерел

The New York Times: Китай заявляє, що «боротиметься до кінця» після запровадження Трампом мит

Міністерство торгівлі Китаю назвало шантажем погрозу президента Трампа підвищити тарифи на Китай ще на 50%. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Влада Китаю не має наміру зазнавати посилення тиску з боку США в результаті протекціоністської політики американського президента Дональда Трампа, який «іде на шантаж». Про це повідомило Міністерство комерції КНР. 

«Сполучені Штати погрожують підвищити тарифи щодо Китаю – це повторна помилка, яка вкотре оголює шантажистську суть американської сторони, з чим Китай ніколи не змириться», – йдеться у заяві торгового відомства, опублікованого у зв'язку з погрозами Трампа накласти на імпорт з Китаю мито на рівні 50%.

Як уточнюється, якщо США «стануть наполягати на своєму», Китай буде змушений протидіяти їм «до самого кінця». Мінкомерції назвало нові американські мита «одностороннім залякуванням», у відповідь на яке Пекін прийме контрзаходи для захисту свого суверенітету, безпеки та національних інтересів розвитку задля збереження «нормального порядку в міжнародній торгівлі».

«Китай знову заявляє, що в торговельній війні немає переможців і що протекціонізм не має виходу. Тиск і загрози – невірний спосіб ведення справ з Китаєм. Ми наполягаємо, щоб Сполучені Штати негайно скоригували свої неправильні заходи, скасували всі односторонні тарифи щодо КНР», – підкреслюється в заяві.

Раніше речник МЗС Китаю Лін Цзянь підкреслив, що Пекін відстоюватиме свої інтереси у відповідь на запровадження мит президентом США Дональдом Трампом.

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Теги: імпорт Китай тарифи США шантаж

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