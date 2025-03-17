Канадці пропонують заблокувати США доступ до Pornhub на тлі митної війни

Pornhub є найвідвідуванішим сайтом для дорослих у США

Штаб-квартира сайту для дорослих розташована в Монреалі

Канадці пропонують блокувати доступ американцям до одного з найпопулярніших порносайтів у світі через торговельні війни між Сполученими Штатами та Канадою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Post.

Ідею висунув комік Меттью Пужицький, який опублікував вірусне відео в Instagram, назвавши таку ініціативу «ядерною зброєю» Канади. Після цього з’явилася петиція, що закликає канадську владу заблокувати Pornhub, штаб-квартира якого розташована в Монреалі як «мирну, але потужну» відповідь на дії США.

Pornhub є найвідвідуванішим сайтом для дорослих у США, маючи понад 3 млн переглядів на місяць.

«Якщо Канада зможе заблокувати Pornhub у США, ми виграємо торгову війну. На цьому все. Більше ніякої торгової війни», – зазначив один із прихильників ідеї заблокувати сайт з фільмами для дорослих.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США дадуть відповідь на контрзаходи Європейського Союзу проти його нових 25-відсоткових тарифів на сталь і алюміній, що підвищує ризик подальшої ескалації глобальної торговельної війни.

ЄС та Канада відреагували на зміну мита на метали, які надходять до США та викликало великі дискусії та переговори з адміністрацією Трампа про скасування імпортних мит.

Водночас президент США Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. Таке рішення ухвалено після того, як влада Онтаріо відмовилася від ідеї запровадити мита на експорт електроенергії до США.

До слова, торговельна війна Канади та США розширюється. Сенатор від Аляски Ден Салліван пообіцяв подати до суду, щоб домогтися заборони для круїзних лайнерів США заходити до портів Британської Колумбії. Це стало відповіддю на заяви влади провінції про можливе введення платного проїзду для вантажівок із Вашингтона.