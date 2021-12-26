  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Міністерка Верещук розповіла, куди зник ролик, у якому вона літала з парасолькою

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ірина Верещук запевняє, що ролик про її польоти із парасолькою був добрим - Міністерка Верещук розповіла, куди зник ролик, у якому вона літала з парасолькою
    Ірина Верещук запевняє, що ролик про її польоти із парасолькою був добрим
    фото: скріншот із відео програми «Світське життя»

    Політикиня вирішила залишити резонансне відео для особистого архіву

    У минулому претендентка на крісло Київського міського голови, а нині міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, що трапилося з відео, котре прославило її в Інтернеті. Секретом вона поділилася у програмі «Світське життя».

    Як відомо, під час передвиборчої кампанії, у вересні 2020 року, Верещук зафільмували у столичному небі із зеленою парасолькою у руках. Вона «літала» на скляному пішохідному мосту. Ролик потрапив у мережу, і користувачі активно вправлялися у жартах із побаченого. В основному, порівнювали кандидатку у мери із Мері Поппінс.

    «Не так довго знімали, як потім ще довше обговорювали. Але я чомусь подумала, що цих декілька секунд, які потрапили у мережу, підготовки цього відео, перевершили будь-які очікування. І тому вирішила, щоб не втратити смак до всього, що нас оточує, залишити його для себе і, так би мовити, для історії особистої», – сказала Ірина Верещук.

    Міністерка також зауважила, що цей ролик був добрим.

    «Якраз про те, що Мері Поппінс, умовно я, наведу порядок у місті, на вулицях, у владних кабінетах, вимету усю нечисть, корупціонерів, які сьогодні є у Київській міській владі», – пояснила політикиня.

    Раніше У прямому етері токшоу «Свобода Слова» відбулася гучна сварка між віцепрем'єркою – міністеркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Іриною Верещук та народною депутаткою, співголовою фракції партії «Європейська солідарність» Іриною Геращенко.

    Нагадаємо, Ірина Верещук назвала головних ворогів президента Зеленського.

    Читайте також:
    Теги: Європейська солідарність партії Ірина Верещук час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Міністерка Верещук розповіла, куди зник ролик, у якому вона літала з парасолькою