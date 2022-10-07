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Вітренко дав пораду місцевій владі перед опалювальним сезоном 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вітренко дав пораду місцевій владі перед опалювальним сезоном 
Держава компенсує різницю між ринковою ціною та вартістю газу для потреб населення
фото: glavcom.ua

Погодні умови дозволяють почати опалювальний сезон з листопада

Голова правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко вважає недоцільним починати опалювальний сезон в той час, коли погодні умови дозволяють економити енергоносії і почати опалювальний сезон із листопада. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Мовляв, в той час, коли європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада, фотографуються у теплих светрах, щоб показати, що не включають опалення, в деяких містах України починається опалювальний сезон.  

«Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, це була б інша ситуація. А так держава має компенсовувати різницю. «Нафтогаз» продає газ тепловикам для потреб населення по 7,4 грн за куб, коли ціна імпортованого газу доходить до 100 грн. І газу, який видобуває «Нафтогаз», не вистачає, щоб покрити споживання населення і компаній, які технічно забезпечують населення теплом та газом. При цьому тепловики ще й погано розраховуються навіть по ціні 7,4 грн. Загальні борги тепловиків перед «Нафтогазом» вже перевищують 63 млрд грн», – скаржиться Вітренко. 

За його словами, загалом у 2022 році «непрямі субсидії,» які фактично надає держава на споживання природного газу  становлять 842 млрд. грн, що співставно з 70% витрат на безпеку та оборону України. Тож закупівля меншої кількості імпортованого газу по 100 грн за кубометр дозволила б витрачати ці кошти на армію і пришвидшити нашу перемогу. 

Як повідомлялося, Київ починає опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ соціальної сфери.

До слова, Україна домовилася про постачання норвезького газу: подробиці.

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Теги: Нафтогаз України Юрій Вітренко газ опалення населення держава Facebook

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