Вітренко дав пораду місцевій владі перед опалювальним сезоном 

Погодні умови дозволяють почати опалювальний сезон з листопада

Голова правління національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко вважає недоцільним починати опалювальний сезон в той час, коли погодні умови дозволяють економити енергоносії і почати опалювальний сезон із листопада. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Мовляв, в той час, коли європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада, фотографуються у теплих светрах, щоб показати, що не включають опалення, в деяких містах України починається опалювальний сезон.

«Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, це була б інша ситуація. А так держава має компенсовувати різницю. «Нафтогаз» продає газ тепловикам для потреб населення по 7,4 грн за куб, коли ціна імпортованого газу доходить до 100 грн. І газу, який видобуває «Нафтогаз», не вистачає, щоб покрити споживання населення і компаній, які технічно забезпечують населення теплом та газом. При цьому тепловики ще й погано розраховуються навіть по ціні 7,4 грн. Загальні борги тепловиків перед «Нафтогазом» вже перевищують 63 млрд грн», – скаржиться Вітренко.

За його словами, загалом у 2022 році «непрямі субсидії,» які фактично надає держава на споживання природного газу становлять 842 млрд. грн, що співставно з 70% витрат на безпеку та оборону України. Тож закупівля меншої кількості імпортованого газу по 100 грн за кубометр дозволила б витрачати ці кошти на армію і пришвидшити нашу перемогу.

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