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    Міністр юстиції прийняв на роботу довічно засуджену

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    Денис Малюська прийняв на роботу довічно засуджену злочинницю - Міністр юстиції прийняв на роботу довічно засуджену
    Денис Малюська прийняв на роботу довічно засуджену злочинницю
    Фото: Денис Малюська / Facebook

    Малюська повідомив, що «взагалі працювати треба усім працездатним»

    Міністр юстиції України Денис Малюська взяв на роботу у своє відомство довічно засуджену злочинницю, яка відбуває покарання. Про це він розповів у Facebook, підбиваючи підсумки свого перебування на посаді.

    «Як і обіцяв, розповідаю: довічного (а точніше довічну) я на роботу в Мін'юст таки взяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені», – написав Малюська.

    Міністр повідомив, що «взагалі працювати треба усім працездатним». А в ситуації з довічним ув'язненням це не просто заробіток, але і ресоціалізація.

    Раніше міністр юстиції України Денис Малюська оприлюднив рейтинг ефективності і якості українських в'язниць.

    Теги: міністр Міністерство юстиції Facebook Денис Малюська
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    Міністр юстиції прийняв на роботу довічно засуджену