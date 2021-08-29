Міністр юстиції прийняв на роботу довічно засуджену

Малюська повідомив, що «взагалі працювати треба усім працездатним»

Міністр юстиції України Денис Малюська взяв на роботу у своє відомство довічно засуджену злочинницю, яка відбуває покарання. Про це він розповів у Facebook, підбиваючи підсумки свого перебування на посаді.

«Як і обіцяв, розповідаю: довічного (а точніше довічну) я на роботу в Мін'юст таки взяв. Працює нормально. Роботодавець і працівник задоволені», – написав Малюська.

Міністр повідомив, що «взагалі працювати треба усім працездатним». А в ситуації з довічним ув'язненням це не просто заробіток, але і ресоціалізація.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська оприлюднив рейтинг ефективності і якості українських в'язниць.