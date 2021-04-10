Міністр закордонних справ Білорусі назвав «вакханалією» заяву Кравчука

Українську позицію в Мінську розглядають як вихід з попередніх домовленостей

Глава зовнішньополітичного відомства Республіки Білорусь Володимир Макей розцінює заяву Леоніда Кравчука про перенесення переговорів контактної групи щодо Донбасу до іншої країни як небажання дотримуватися раніше досягнутих домовленостей.

«Подібна вакханалія навколо цієї заяви (Кравчука про перенесення майданчика переговорів контактної групи з Донбасу з Мінська) говорить про небажання окремих українських політиків дотримуватися тих домовленостей, які були досягнуті в Мінську», – сказав Макей у суботу в ефірі телеканалу «Білорусь 1».

За словами міністра, білоруській стороні неважливо, де відбуватимуться ці засідання. «Нехай вони навіть в Антарктиді проходять – головне, щоб було досягнуто конкретного результату. А саме – зупинені бойові дії на сході України», – заявив Макей.

Він нагадав слова президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що Мінськ не нав'язувався на роль посередників. «І ми не нав'язувалися у цей процес, в який втягнулися на прохання і України, і Німеччини, і Росії, і Франції. Ми абсолютно сумлінно виконували ті обов'язки, про які нас попросили: забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи (і організаційне, і протокольне , і технічне). Претензій до нас не було. Були подяки і з української сторони, з боку Росії, і з боку ОБСЄ. Є конкретні документи з цього приводу», – сказав Макей.

«Ми не ганялися за лаврами миротворців. Нас попросили посприяти у врегулюванні кризи на сході України, і ми сумлінно намагалися виконати це прохання. Не хочуть вони працювати далі – будь ласка, нехай шукають інше місце. Йдеться не про це, це все певні хитрощі. Йдеться про те, що всі сторони повинні бути щиро зацікавлені в якнайшвидшому врегулюванні кризи на сході України, а не в спробах обійти, зокрема, і Мінські домовленості», – додав глава МЗС.

Раніше глава київської делегації на переговорах Тристоронньої контактної групи Кравчук заявив, що після закінчення пандемії коронавірусу переговори з Донбасу можуть бути перенесені з Мінська до Польщі.

Раніше віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не буде брати участь у засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Польські експерти вважають малоймовірним такий розвиток подій, прогнозуючи протидію з боку Росії.

7 квітня відбулося екстрене засідання ТКГ через загострення на Донбасі. Сторони погодилися підтвердити прихильність режиму тиші, але «документально спільної заяви підписати не вдалося».

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.