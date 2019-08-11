Муфтій Ісмагілов привітав мусульман України зі святом Курбан-Байрам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Муфтій Духовного управління мусульман України «УММА» Саід Ісмагілов

Сьогодні мусульмани всього світу відзначають свято Курбан-Байрам

З нагоди свята Курбан-Байрам, Муфтій Духовного управління мусульман України «УММА» Саід Ісмагілов звернувся до всіх мусульман України.

Звернення опубліковано на його сторінці у Facebook.

«Шановні мусульмани! Шановні брати і сестри! Щиро вітаю вас від імені Духовного управління мусульман України «Умма» з великим мусульманським святом Курбан-Байрам! Це велике свято символізує відданість Всевишньому Аллагу, жертовність, любов до ближнього. Найголовніший смисл в цьому святі – бути вдячним Аллагові за те, що Він спрямував нас на прямий, правдивий шлях віри й поклоніння, за всі блага, що ми маємо в цьому житті», – написав Ісмагілов.

Він зазначив, що не менш важливо бути щедрими й жертовними, тому ті, «хто має змогу принести жертву – курбан, нехай зробить це й нагодує тих, хто потребує».

«Не забуваймо, що найголовніше в цьому святі – віра, відданість і щедрість», – додав муфтій.

«Вітаємо мусульман України і всього світу, й просимо у Всевишнього Аллага миру й милости для нашої країни, зокрема для мусульман на окупованих територіях. Ми – єдина українська умма, попри те, що тимчасово окуповано Крим і Донбас. Мусульмани Криму й Донбасу – є мусульманами України, і я вірю, що незабаром ми разом святкуватимемо це велике свято з надією, нашу землю буде звільнено, і всі мусульмани України зможуть святкувати без жодних кордонів, без блокпостів, без російської військової присутности, без ув’язнених, і без закатованих», – додав Ісмагілов.

Мусульмани світу зустрічають своє головне свято – Курбан-Байрам.