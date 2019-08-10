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    У світі

    У Лівії оголосили режим припинення вогню на час свята Курбан-байрам

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    Перемир'я передбачає припинення вогню або яких-небудь військових дій в зоні конфлікту - У Лівії оголосили режим припинення вогню на час свята Курбан-байрам
    Перемир'я передбачає припинення вогню або яких-небудь військових дій в зоні конфлікту

    Припинення вогню діятиме під час релігійного свята Аль-Адха (Курбан-байрам), яке починається у суботу і завершується у вівторок

    Міжнародно визнаний уряд Лівії оголосив режим припинення вогню на час релігійного свята Кубран-байрам.

    Про це повідомляє Reuters.

    «У п'ятницю міжнародно визнаний уряд Лівії ухвалив запит від Місії Організації Об'єднаних Націй щодо підтримки у Лівії (МООНПЛ) про припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

    Припинення вогню діятиме під час релігійного свята Аль-Адха (Курбан-байрам), яке починається у суботу і завершується у вівторок.

    Перемир'я передбачає припинення вогню або яких-небудь військових дій в зоні конфлікту. Крім того, забороняється будь-яка діяльність військової авіації.

    Також вводиться заборона на мобілізацію військ. МООНПЛ вестиме моніторинг будь-яких порушень.

    Цей крок спрямований на полегшення тягаря цивільних осіб під час релігійного свята.

    Курбан-байрам (Ід аль-адха) або свято жертвопринесення вважається одним з головних у мусульман. Воно відзначається наприкінці паломництва у святі міста Мекку і Медину, в 10-й день місяця Зуль-хіджа.

    Лівія переживає спалахи насильства і політичну нестабільністю з тих пір, як в 2011 році був повалений і убитий правитель країни Муамар Каддафі.

    Раніше повідомлялося, що в аеропорту Місрата в Лівії ударами з дронів був знищений літак ІЛ-76ТД української компанії «Скайавіатранс» з гуманітарним вантажем.

    За даними МЗС України, внаслідок атаки 5 серпня в аеропорту Місрата зруйнована хвостова частина літака, легко поранений оператор екіпажу судна, а також знищені документи штурмана.

    Екіпаж літака у повному складі евакуювали у безпечне місце, повідомили в міністерстві.

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