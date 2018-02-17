Мюнхен: голова дипломатії Данії посипався на запитанні про українські реформи

Голова дипломатії Данії відмовився прямо відповісти про напрямок руху українських реформ

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен кілька разів поспіль відмовився відповідати на запитання про те, чи прямує Україна за президента Петра Порошенка у напрямку Заходу. Такий діалог відбувся на українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє «Європейська правда». Модератор заходу, журналіст



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Фото: Альона Шкрум / Facebook Голову дипломатії Данії запитали про українські реформи: прямо той не відповів

Голова дипломатії Данії відмовився прямо відповісти про напрямок руху українських реформ

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен кілька разів поспіль відмовився відповідати на запитання про те, чи прямує Україна за президента Петра Порошенка у напрямку Заходу. Такий діалог відбувся на українському ланчі в рамках Мюнхенської безпекової конференції, повідомляє «Європейська правда».

Модератор заходу, журналіст Стівен Сакур спитав міністра про те, чи дійсно президент Порошенко здійснює проєвропейські реформи.

«Зараз ситуація дуже непроста, адже наближаються вибори», - відповів міністр.

Сакур ще кілька разів перепитав, наголосивши, що йдеться навіть не про темп, а про напрямок руху України за чинного президента.

Самуельсен кілька разів спробував уникнути відповіді, або перевести розмову на інші теми, але після чергового запитання зауважив: «Ви ж розумієте, я не буду відповідати!». Міністр пояснив, що не хоче говорити про питання, подібні до дискусії про «наполовину пустий або наполовину повний стакан». Зрештою, після реакції залу, політик зауважив, що у випадку такої дискусії він схиляється до думки про «наполовину повний стакан».

Варто зауважити, що на початку наступного тижня, за даними «Європейської правди», запланований візит Андерса Самуельсена в Україну. Не виключено, що його відмова відповідати була пов’язане із небажанням псувати фон для візиту.