У Туркменістані заблоковані російські пропагандистські сайти новин

15 липня VPN працювали з великими перервами в столиці

У Туркменістані майже всі російські сайти новин заблоковані. Про це повідомляє «Радіо Азатлик».

На даний час всі російські сайти новин в країні не працюють. Їх мобільні версії також не функціонують. У чому причина цього, не повідомляється.

«Інозмі, «РІА Новини», РБК, ТАСС, сайти телекомпаній, де є якісь новини. І так далі. Це були останні зарубіжні новинні сайти, доступ до яких залишився вільним, тепер його немає », – повідомляє кореспондент «Радіо Азатлик». Він також зазначає, що VPN-сервіси працюють з перервами.

15 липня VPN працювали з великими перервами в столиці. «Вони не працювали всю ніч, ми встигли підключитися о 10 ранку. Потім були перерви в 20-40 хвилин. І багато сайтів, які працювали два дні тому, заблоковані», – йдеться у повідомленні.

Повідомлення про відключення майже всіх сервісів VPN почали надходити в середині тижня. За даними кореспондентів, з середи перестали працювати технології на базі Open VPN і ряд інших.

Раніше найбільший оператор Туркменістану «Ашхабадська міська телефонна мережа» повідомив, що в країні заблоковані «Росія 1» та «Зірка».

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