  1. Головна
  2. Світ
  3. Політика
  4. У Туркменістані заблоковані російські пропагандистські сайти новин
рус
    Політика

    У Туркменістані заблоковані російські пропагандистські сайти новин

    У Туркменістані заблоковані російські пропагандистські сайти новин
    фото: azerforum

    15 липня VPN працювали з великими перервами в столиці

    У Туркменістані майже всі російські сайти новин заблоковані. Про це повідомляє «Радіо Азатлик».

    На даний час всі російські сайти новин в країні не працюють. Їх мобільні версії також не функціонують. У чому причина цього, не повідомляється.

    «Інозмі, «РІА Новини», РБК, ТАСС, сайти телекомпаній, де є якісь новини. І так далі. Це були останні зарубіжні новинні сайти, доступ до яких залишився вільним, тепер його немає », – повідомляє кореспондент «Радіо Азатлик». Він також зазначає, що VPN-сервіси працюють з перервами.

    15 липня VPN працювали з великими перервами в столиці. «Вони не працювали всю ніч, ми встигли підключитися о 10 ранку. Потім були перерви в 20-40 хвилин. І багато сайтів, які працювали два дні тому, заблоковані», – йдеться у повідомленні.

    Повідомлення про відключення майже всіх сервісів VPN почали надходити в середині тижня. За даними кореспондентів, з середи перестали працювати технології на базі Open VPN і ряд інших.

    Раніше найбільший оператор Туркменістану «Ашхабадська міська телефонна мережа» повідомив, що в країні заблоковані «Росія 1» та «Зірка».

    Читайте також:Путін пережив чергове приниження у туркменському аеропорту
    Теги: росія війна радіо технології Туркменістан #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Туркменістані заблоковані російські пропагандистські сайти новин