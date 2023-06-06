Українцям стало значно простіше отримати паспорт
Відтепер документи будуть видаватись оперативніше
Державній міграційній службі та дипломатичним службам дозволили отримувати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Це спростить процес оформлення паспортів, особливо для українців, які перебувають закордоном. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Кабмін ухвалив постанову в якій зазначено, що державна міграційна служба, її територіальні органи, закордонні дипломатичні установи матимуть доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. З цього реєстру вони будуть отримувати витяг про державну реєстрацію людини та походження.
Це пришвидшить процес роботи державних органів, бо документи будуть видаватись оперативніше.
Нагадаємо, що в Україні можуть відмовитись від паспортів старого зразка, через наявність там тексту російською мовою. Про це повідомив Тарас Кремінь в онлайн-брифінгу.
Також в Україні діють нові правила для отримання громадянства. Тепер для його отримання потрібно скласти іспити з української мови, історії та Конституції країни.
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