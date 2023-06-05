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Мінагрополітики пояснило рекордне зростання цін на популярний овоч

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мінагрополітики пояснило рекордне зростання цін на популярний овоч
фото з відкритих джерел

Навесні фермери з інших регіонів мінімум на 25-30% збільшили посівні площі під овочами борщового набору

В Україні різко зросли ціни на цибулю через дефіцит цієї продукції внаслідок окупації Росією частини Херсонської області. Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

За словами чиновника, в Україні 80% комерційного вирощування цибулі за останнє десятиліття відбувалося в Херсонській області. Через тимчасову окупацію цієї області в 2022 році цибуля не потрапила на ринок України, тому виник дефіцит, який досі триває.

Водночас Висоцький запевнив, що навесні фермери з інших регіонів мінімум на 25-30% збільшили посівні площі під овочами борщового набору, в тому числі, під цибулею.

«За два-три місяці почнеться основний збір цибулі, і пік дуже високих цін закінчиться. Далі буде стабілізація вартості. До кінця спрогнозувати не можна через погоду, яка буде сприятлива або ні. Але точно є розуміння, що ціна на цибулю може знизитися», – зазначив заступник міністра.

Він також розповів, що цього року збільшилися посівні площі під олійними культурами і зменшилися під зерновими. Але на продовольчу безпеку України це не вплине, оскільки українці споживають не більше 30% того, що вирощується. Водночас таких важливих культур для внутрішньої продовольчої безпеки, як гречка, овес, озима пшениця, посіяли більш, ніж достатньо, для забезпечення внутрішнього споживання.

Зауважимо, що зараз цибуля у великих мережах супермаркетів продається по 50-80 гривень за кілограм.

Як повідомлялося, гуртові ціни на цибулю в Україні за останні 3 тижні відновили зростання і наразі досягли історичного рекорду. Так, вартість складає 48 грн/кг. Як зазначається, на українському ринку є і цибуля ріпчаста нового врожаю, яка пропонується дешевше. Своєю чергою продукцію з Єгипту наразі можна купити від $0,90/кг. Але попит на неї не такий високий, як у 2022-му.

Теги: ринок пшениця українці гречка Тарас Висоцький овочі

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