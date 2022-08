МЗС закликає Австрію вислати російського посла за «геноцид українців»

Міністерство закордонних справ України закликає Австрію оголосити персоною нон грата російського посла Михайла Ульянова, який пропонував знищити українців. Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Twitter.

«Російський посол Михайло Ульянов закликає до знищення української нації. Ця спрямована на геноцид заява не повинна бути толерована. Ми закликаємо дипломатичне товариство у Відні бойкотувати Ульянова, а Австрію оголосити його персоною нон грата», – написав Ніколенко.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria - to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s