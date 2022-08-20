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МЗС закликає Австрію вислати російського посла за «геноцид українців»

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
МЗС закликає Австрію вислати російського посла за «геноцид українців»
Постійний представник РФ при міжнародних організаціях Михайло Ульянов закликав убивати українців
фото з відкритих джерел

МЗС закликало дипломатичну спільноту бойкотувати російського представника

Міністерство закордонних справ України закликає Австрію оголосити персоною нон грата російського посла Михайла Ульянова, який пропонував знищити українців. Про це речник МЗС Олег Ніколенко написав у Twitter.

«Російський посол Михайло Ульянов закликає до знищення української нації. Ця спрямована на геноцид заява не повинна бути толерована. Ми закликаємо дипломатичне товариство у Відні бойкотувати Ульянова, а Австрію оголосити його персоною нон грата», – написав Ніколенко.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скандальна заява російського дипломата Ульянова свідчить, що фашистським є не режим Путіна, а російське суспільство.

Нагадаємо, що постійний представник РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов написав у Twitter, коментуючи чергову допомогу США для України, що до українського населення у рашистських окупантів не може бути жодної пощади.

Пізніше він видалив скандальний твіт і заявив, що його не так зрозуміли та інтерпретували його слова, а він лише висловлювався проти США та президента України Володимира Зеленського.

Теги: МЗС скандал росія

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