Британія та Франція разом з Україною хочуть створити новий мирний план

Лондон має намір спільно із Францією, Україною представити США новий мирний план

Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над мирним планом, щоб потім його представити Вашингтону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на слова премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, якого цитує The Guardian.

Також до цієї роботи можуть доєднатися ще одна або дві країни.

Стармер зазначив, що таких домовленостей вдалося досягнути після розмов із президентом України Володимиром Зеленським і французьким лідером Емманюелем Макроном.

«Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямку», – сказав він.

Нагадаємо, вчора, 1 березня, відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Премʼєр Британії заявив, що Сполучене Королівство має «абсолютну» і «непохитну» рішучість досягти «того, чого ми двоє хочемо досягти, а саме міцного миру для України, заснованого на суверенітеті та безпеці».

Крім того, Україна та Велика Британія підписали Угоду про надзвичайну позику Україні у 2,6 млрд фунтів стерлінгів (приблизно 3,2 млрд доларів) для оборони.

Після напруженого діалогу між президентами США та України у Білому домі 28 лютого прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався відновити переговорний процес між сторонами, проте його зусилля не дали результатів.