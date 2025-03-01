Підозрюваний у незаконному збагаченні чоловік екснардепки обрадував її коштовними прикрасами

Загальна вартістю ювелірних виробів французького бренду Van Cleef and Arpels сягає майже 1 млн грн

Уже колишня народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Кормишкіна задекларувати три дорогоцінні ювелірні подарунки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на реєстр декларацій.

21 лютого у власності екснардепки з’явилися: вінтажні сережки Alhambra вартістю 263,4 тис. грн, вінтажне двостороннє кільце Alhambra за 276,5 тис. грн і ланцюжок з підвіскою Magic Alhambra за 402,8 тис. грн. Усі ювелірні прикраси виробництва французької компанії Van Cleef and Arpels, заснованої у кінці XIX століття.

21 лютого у власності екснардепки з’явилися коштовні вінтажні сережки і кільце, а ще ланцюжок з підвіскою дані реєстр декларацій

Дарувальником виступив чоловік Кормишкіної, бізнесмен Юрій Кормишкін. У квітні 2024 року він подарував коханій брендовий швейцарський годинник Hublot вартістю 300 тис. грн.

В е-декларації за 2023 рік подружжя Кормишкіних вказало шість брендових наручних годинників загальною вартістю 2,5 млн грн і дві обручки за ціною 611 тис. грн.

Варто зауважити: наприкінці січня 2025 року Вищий антикорупційний суд застосував до Юрія Кормишкіна запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 15 млн грн. Він є підозрюваним у справі своєї дружини про незаконне збагачення.

Як повідомляв «Главком», 25 лютого 2025 року Рада підтримала припинення повноважень народної депутатки Ірини Кормишкіної. Нагадаємо, що слідство підозрює колишню нардепку Кормишкіну у тому, що вона протягом 2021-2022 років набула у власність активи, які на понад 20 млн грн перевищують її офіційні доходи і заощадження за цей період.

Зокрема, ексобраниця двічі задекларувала подарунок у грошовій формі (5,3 млн грн у вересні 2021 року і 14,3 млн грн у січні 2022 року) від нині покійного батька Валерія Суріна.

Крім цього, у вересні 2021 року Кормишкіна вказала у декларації подарунок від батька – брендовий годинник Zenith Defy Midnight вартістю 310 тис. грн.

Разом із тим, правоохоронці вважають, що покійний батько екснардепки не мав подібних заощаджень, щоб обдаровувати доньку. У матеріалах справи наведено відомості з податкової та Пенсійного фонду, згідно з якими офіційні доходи Валерія Суріна за життя склали 1,07 млн грн.

Також слідство допитало дружину Валерія Суріна (матір Ірини Кормишкіної), яка заявила: коштів у розмірі декількох мільйонів гривень, ані у неї, ані у її чоловіка не було. Жінка додала: Ірина Кормишкіна зверталася до нині покійного батька і казала, що у своїй декларації заявить про отримання від нього годинника та коштів на загальну суму $200 тис. На що Валерій Сурін відповів категоричною відмовою.