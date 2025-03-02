МАГАТЕ здійснило ротацію свого персоналу через Крим. Реакція України

Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації МАГАТЕ через підконтрольну територію

Україна направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Мова йде про випадок, коли експерти МАГАТЕ покинули Запорізьку АЕС через окуповані території та без погодження з Україною. Попередньо відомо, що маршрут начебто пройшов повністю окупованими територіями України, зокрема, через Крим, в супроводі військовослужбовців Росгвардії.

«Міністерство закордонних справ засуджує порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету та територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу та системних спроб нав’язати міжнародним організаціям незаконні та суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях. Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН», – йдеться в повідомленні.

Проте у МЗС зазначили, така ситуація на окупованій Запорізькій атомній електростанції стала прикладом російського шантажу. Адже Росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. Москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту.

«Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Однак Москва систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами. Кремль навмисно блокував безпечний виїзд фахівців через підконтрольну Україні територію, змушуючи Агентство погодитися на російські умови», – зазначають в МЗС.

Україна вже направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ, в якій засуджує порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави та застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Українська сторона також винесе питання безпрецедентного шантажу РФ на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями.

«Розцінюємо дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства. Наголошуємо, що діяльність міжнародних організацій на території України, особливо в умовах агресивної війни, має здійснюватися виключно відповідно до українського законодавства, норм міжнародного права та принципів ООН. Лише припинення російського ядерного шантажу та повернення ЗАЕС під контроль законного власника – України – дозволить забезпечити там реальний моніторинг з боку МАГАТЕ та гарантувати ядерну безпеку в Європі», – додали в міністерстві.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вперше з моменту повномасштабного вторгнення Росії провело ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції без узгодження з Україною.

Офіційних коментарів від МАГАТЕ щодо цієї ситуації не надходило.