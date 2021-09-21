Депутатка зі «Слуги народу» розказала, як оточення підставляє Зеленського

«Слуга» Буймістер розкритикувала проєкт закону про олігархів

Проєкт закону про олігархів в Офісі президента готували нефахові люди, які лише підставляють президента Володимира Зеленського. Про це заявила народний депутат, член фракції монобільшості «Слуги Народу» Людмила Буймістер.

«Не можуть всі ініціативи йти від Офісу президента, коли насправді є фахові люди в профільних комітетах ВР. А ці люди, які пишуть ці закони сьогодні – той же закон про олігархів, чи той же закон про ліквідацію адміністративного суду... Це абсолютно нефахові люди, яких в принципі до законотворчої діяльності не мають допускати. Президента підставляють абсолютно нефахові люди, які чомусь тримаються на своїх посадах», – заявила нардеп Буймістер с ефірі «5 каналу».

Нардеп заявила, що засилля непрофесійних людей в виконавчій владі не дозволяє країні розвиватися.

«Ми від тієї совкової системи не позбавилися, на жаль», – додала Буймістер.

Нагадаємо, проєкт закону про олігархів Верховна рада планує розглянути 23 вересня.

За словами нардепа Олексія Гончаренка, для голосування закону про олігархів, в раді виникла ситуативна коаліція депутатів групи «За Майбутнє» Ігоря Коломойського і «Слуги Народу».