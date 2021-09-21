ЗМІ: Зеленський знову збирає «слуг народу» на навчання у Трускавці
За даними видання, під час навчань члени «Слуги народу» матимуть велику розмову про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення
Президент Володимир Зеленський удруге з 2019 року ініціює навчання депутатів «Слуги народу» у Трускавці. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.
Зазначається, що зустріч триватиме з 2 по 5 жовтня.
За даними видання, під час цих навчань члени «Слуги народу» матимуть велику розмову про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.
Як відомо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати «Слуги народу» проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці за участю викладачів Київської школи економіки.
Як казали самі депутати, навчання були покликані «сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами».
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