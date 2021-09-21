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    ЗМІ: Зеленський знову збирає «слуг народу» на навчання у Трускавці

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    Попередні&nbsp;навчання нардепів були покликані &laquo;сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами&raquo; - ЗМІ: Зеленський знову збирає «слуг народу» на навчання у Трускавці
    Попередні навчання нардепів були покликані «сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами»
    фото: ukrinform

    За даними видання, під час навчань члени «Слуги народу» матимуть велику розмову про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення

    Президент Володимир Зеленський удруге з 2019 року ініціює навчання депутатів «Слуги народу» у Трускавці. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на власні джерела.

    Зазначається, що зустріч триватиме з 2 по 5 жовтня.

    За даними видання, під час цих навчань члени «Слуги народу» матимуть велику розмову про майбутнє, в тому числі про кадрові рішення.

    Як відомо, з 29 липня по 4 серпня 2019 року депутати «Слуги народу» проходили ініційований командою Володимира Зеленського тижневий освітній інтенсив у Трускавці за участю викладачів Київської школи економіки.

    Як казали самі депутати, навчання були покликані «сформулювати знання у низці сфер, де не всі є експертами».

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    Теги: Верховна Рада депутат політика Володимир Зеленський навчання президент партія Слуга народу
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    ЗМІ: Зеленський знову збирає «слуг народу» на навчання у Трускавці