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    Політика

    На дільниці на Чернігівщині чоловік застосував запальну суміш

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    На дільниці на Чернігівщині чоловік застосував запальну суміш

    Застосування суміші призвело до горіння

    На Чернігівщині у м. Борзна на одній із виборчих дільниць чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

    За його даними, інцидент стався о 10:50 за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав.

    Виборчий процес не припинявся.

    Нагадаємо, у Києві у неділю, 31 березня, на виборах президента працюють у штатному режимі усі 1103 виборчі дільниці.

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