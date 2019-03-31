На дільниці на Чернігівщині чоловік застосував запальну суміш



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Застосування суміші призвело до горіння

На Чернігівщині у м. Борзна на одній із виборчих дільниць чоловік кинув запальну суміш з подальшим горінням. Про це інформує Міністерство внутрішніх справ у Twitter.

За його даними, інцидент стався о 10:50 за адресою: вул. Пантелеймона Куліша,105. О 10:51 загорання ліквідовано. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Виборчий процес не припинявся.

Нагадаємо, у Києві у неділю, 31 березня, на виборах президента працюють у штатному режимі усі 1103 виборчі дільниці.