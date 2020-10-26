На Львівщині члени комісій достроково заповнили протоколи про підрахунок голосів



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Згідно з частиною 5 статті 251 Виборчого кодексу забороняється заповнення протоколів, а також підписувати його та засвідчувати печаткою дільничної виборчої комісії до остаточного заповнення

Чотири випадки дострокового заповнення протоколів зафіксовано у Стрийському районі, один - у місті Самборі.

Голови, заступники та члени дільничних виборчих комісії у селі Йосиповичі (Стрийського району) та міста Самбір підписали протоколи про підрахунок голосів виборців до завершення голосування та проведення такого підрахунку. За цими фактами правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Також спостерігачі Опори зафіксували, що достроково заповнили протоколи про підрахунок голосів члени ДВК №460701 (місто Миколаїв), №460727 (село Більче), №460726 (село Криниця).

Згідно з частиною 5 статті 251 Виборчого кодексу забороняється заповнення протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці олівцем, а також внесення до них без відповідного рішення комісії буд-яких виправлень, а також підписувати його та засвідчувати печаткою дільничної виборчої комісії до остаточного заповнення.

Частина 1 статті 158-3 Кримінального кодексу України передбачає, що підписання головою, заступником голови, секретарем, іншим членом виборчої комісії, комісії референдуму протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці або дільниці з референдуму, протоколу про підсумки голосування в межах відповідного виборчого округу, округу з референдуму чи про результати виборів або референдуму до остаточного заповнення протоколу, а також підписання такого протоколу не на засіданні виборчої комісії або комісії з референдуму карається позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.

Частина 4 вищевказаної статті кодексу вказує, що дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або якщо такі дії призвели до неможливості проведення підрахунку голосів на виборчій дільниці чи дільниці з референдуму, встановлення підсумків голосування у відповідному виборчому окрузі чи окрузі з референдуму, встановлення результатів виборів або референдуму чи до визнання голосування на виборчій дільниці або дільниці референдуму недійсним, - караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років.