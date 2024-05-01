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На Сумщині влада ввела нові обмеження через російські обстріли

Ростислав Вонс
glavcom.ua
На Сумщині влада ввела нові обмеження через російські обстріли
Наслідки удару російських терористів по Сумах 29 липня 2023 року
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Додаткові обмеження будуть діяти до завершення дії правового режиму воєнного стану на території області

У Сумській області ввели додаткові тимчасові обмеження особливого режиму в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України через російські обстріли. Про це йдеться в спільному наказі Сумської ОВА та Оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, оприлюдненому у середу, 1 травня.

Так, у період з 22 квітня і до завершення дії правового режиму воєнного стану встановлюються на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму:

  • заборонити вільний в’їзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не пов’язаних із будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням, проведенням погоджених робіт на землях сільськогосподарського призначення у межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Сіверськ;
  • заборонити проведення робіт, не пов’язаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону, а також в інших випадках, визначених Інструкцією про тимчасові обмеження в межах п’ятикілометрової зони від державного кордону України в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Суми;
  • заборонити сівбу високорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур на відстані 500 метрів навколо фортифікаційних споруд на території Сумської області (водночас дозволяється за межами окремих елементів фортифікаційних споруд на території Сумської області сівбу низькорослих сільськогосподарських культур, догляд за ними та збирання врожаю таких культур);

Згідно з документом йдеться про території, підпорядковані:

  • Конотопській, Охтирській, Сумській, Шосткинській районним державним адміністраціям;
  • Білопільській, Великописарівській, Дружбівській, Есманській, Зноб-Новгородській, Краснопільській, Миколаївській (сільській), Миропільській, Новослобідській, Путивльській, Свеській, Середино-Будській, Хотінській, Юнаківській, Шалигинській територіальним громадам.

Нагадаємо, що російські диверсійно-розвідувальні групи від початку 2024 року посилили свою активність на кордоні з Україною. Зокрема, це стосується Сумщини.

До слова, активізація російських ДРГ останні декілька місяців на Сумщині може бути пов’язана з намаганням відволікти додаткові сили Сил оборони України.

Раніше повідомлялося, що через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах.

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Теги: Сумщина Суми обмеження війна обстріл окупанти

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