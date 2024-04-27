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Кулеба: Повернення військовозобов’язаних з-за кордону – це справедливо

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Кулеба: Повернення військовозобов’язаних з-за кордону – це справедливо
Кулеба: «Моїм завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном, але йдеться про справедливість»
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Очільник МЗС пояснив, що має бути у взаєминах між українськими чоловіками за кордоном та українськими чоловіками в Україні

Повернення військовозобов'язаних з-за кордону буде справедливим щодо тих чоловіків, які зараз в Україні. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час пресконференції з латвійським колегою Байбою Браже.

«Думаю, що це (повернення призовників до України. – ред.) справедливо до українських чоловіків в Україні. Думаю, що це буде справедливо щодо них, якщо чоловіки з-за кордону повернуться до країни», – наголосив очільник українського МЗС.

За його словами, всі чоловіки призовного віку, які покинули країну після початку повномасштабного вторгнення, отримували правові статуси, а також соціальні виплати через українське громадянство. 

«Моїм завданням, як дипломата, є захист українців за кордоном. Я буду це робити. Але, як я вже згадував, йдеться про справедливість. Справедливість у взаєминах між українськими чоловіками за кордоном та українськими чоловіками в Україні. І справедливість у відносинах між державою Україна та громадянином України», – підкреслив Кулеба. 

Нагадаємо, що 25 квітня набрала чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій державного підприємства «Документ» за кордоном. Зокрема, ці чоловіки зможуть отримати паспортні документи виключно в органах Державної міграційної служби на території України, пересилання документів до закордонних філій державного підприємства «Документ» не здійснюватиметься.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ наказало всім консульствам України припинити надання послуг чоловікам призовного віку. Про це йдеться у листі за підписом першого заступника міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Згодом 300 українців заблокували паспортний сервіс у столиці Польщі з вимогою видати їм паспорти. Люди отримали повідомлення, що документ готовий, але відмовилися від його видачі, повідомив спеціаліст зі справ легалізації поїздок та роботи іноземців у Польщі Євген Семеняка.

Як стало відомо, призупинка в обслуговуванні чоловіків мобілізаційного віку, котрі за кордоном, триватиме приблизно один-два тижні.

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Теги: військовозобов'язаний Дмитро Кулеба мобілізація війна

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