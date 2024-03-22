На Сумщині активізувалися диверсійні групи – названі причини

ДРГ зараз намагаються відволікати Сили оборони на Сумщині

Активізація російських ДРГ останні декілька місяців на Сумщині може бути пов’язана з намаганням відволікти додаткові сили Сил оборони України. Таку думку висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих, повідомляє УНН.

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Ситуація пов'язана на цих напрямках з намаганням відволікти додаткові сили Сил оборони, щоб вони не були використані на інших напрямках. Раніше повідомлялося прикордонниками, розвідкою, що на цьому напрямку наразі поки що не сконцентровано ударного угрупування. Останнім часом ворог, окрім активізації дій диверсійно-розвідувальних груп, ще активно застосовує там й удари плануючими бомбами, бачимо, що багато мирної інфраструктури було зруйновано. Тут також не потрібно виключати, що таким чином ворог може здійснювати морально-психологічний тиск на населення України, щоб створити негативні настрої

За його словами, росіянам наразі не вдається створити достатніх угруповань для ведення активних дій на цьому напрямку.

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«В цілому, з того, з якою я стикався інформацією, ознак того, що на цьому напрямку може бути активізовано додатковий напрямок, то про це не йдеться. Можливо, пізніше, через деякий час, але наразі з того, що можна спостерігати, противнику не вдається створити достатніх угруповань для ведення активних, я вже не кажу про наступальні дії, але активних дій, більше ніж на двох напрямках», – сказав Рябих.

Окрім того, Рябих зазначив, що для посилення наступального потенціалу наразі в противника є доволі багато проблем.

«Тим більше, що той наступ, який противник розпочав на початку жовтня, він наразі втрачає темпи, і це пов’язано саме з виснаженням сил та засобів противника у зв’язку з активною роботою Сил оборони по знищенню угрупувань противника. У таких умовах створити додаткове угруповання, яке було б, по-перше, дієздатне, по-друге, сконцентроване непомітно для Сил оборони, для противника може бути складно», – розповів Рябих.

Нагадаємо, через суттєве посилення обстрілів РФ по Сумській області планується примусова евакуація у Великописарівській та Середо-Будській громадах.

До слова, командир та засновник Російського добровольчького корпусу (РДК) Денис Нікітін заявив, що першопочатковою метою російських добровольців є допомогти ЗСУ здобути перемогу у війні.