Італія прийняла рішення щодо роботи свого посольства у Києві

Очільник МЗС каже, що Італія вірить у дипломатичний шлях розвʼязання кризи

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо перебуває 15 листопада з візитом в Україні. Він сьогодні провів зустріч із президентом Володимиром Зеленським та очільником МЗС Дмитром Кулебою. Луїджі Ді Майо на брифінгу заявив, що Італія вірить у дипломатичний шлях розвʼязання кризи навколо України, та залишає своє посольство у Києві відкритим.

«Єдиний шлях, який я бачу у даній ситуації, – це шлях миру і головне в цьому – це дипломатія. Я вірю в те, що дипломатичним шляхом і завдяки дипломатам ми зможемо мирним шляхом розв’язати ситуацію, що склалася», – сказав міністр.

Ді Майо додав, що після візиту до Києва обговорюватиме дипломатичне вирішення конфлікту на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в рамках свого візиту до Москви 16 лютого, а також з партнерами наступного понеділка, 21 лютого.

Крім того, глава італійської дипломатії підтвердив, що в разі необхідності Італія готова брати участь у стримуванні військової ситуації разом із партнерами і НАТО.

«Я підкреслив моєму колезі, що наше посольство в Італії в Києві залишається відкритим і повністю оперативно працює», – акцентував Ді Майо.

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо у середу, 16 лютого, планує відвідати Москву з офіційним візитом, одразу після візиту до Києва у вівторок.

Нагадаємо, 15 лютого посольство США у Києві спустило прапор.

Персонал посольства прибрав прапор після того, як стало відомо, що американські дипломати передислоковуються до Львова у звязку із загрозою повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

Напередодні також стало відомо, що Держдеп дав вказівку знищити усі комп'ютери та телефонні мережі на території амбасади.

Нагадаємо, 12 лютого Посольство США в Україні підтвердило евакуацію частини дипломатів з України. Тоді йшлося про співробітників, які не займають критично важливі посади.

14 лютого стало відомо, що США вирішили відкликати всіх дипломатів з України.

Раніше міністерства закордонних справ Італії та Швеції закликали своїх громадян, які перебувають в Україні, залишити країну.