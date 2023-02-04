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На захист Лієва, який звільнився з Міноборони, став бригадний генерал

Іван Гавриляк
glavcom.ua
На захист Лієва, який звільнився з Міноборони, став бригадний генерал
Генерал Юрій Галушкін
фото: ЗСУ

Генерал Галушкін розповів про співпрацю на початку вторгнення з чиновниках, якого тепер звинуватили у зв’язках з РФ

Бригадний генерал Юрій Галушкін став на захист  уже колишнього т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва через інформаційну атаку на нього. Генерал розповів, як на початку вторгнення Росії Лієв забезпечував доставку теробороні зброї та боєприпасів.

Лист Юрія Галушкіна оприлюднив на своїй сторінці у Facebook сам Олександр Лієв і зазначив, що «не надто фейсбучний генерал» надіслав власноруч написаний «пост» про підтримку і доручив довести до громадськості.

«На момент повномасштабної військового вторгнення РФ в Україну, я, бригадний генерал Юрій Галушкін, був командувачем Сил територіальної оборони ЗС України.
У ті дні особливо гостро стояло питання забезпечення зброєю боєприпасами бригад і батальйонів ТрО в усіх областях України, адже сили ТрО було утворено лише за декілька місяців до вторгнення та їх комплектація не була завершена.

28 лютого 2022 року Олександр Лієв за дорученням міністра оборони України доєднався до забезпечення зброєю і боєприпасами Сил ТрО. Завдяки організованій ним логістичній системі, протягом 30 діб до в/г ТрО було доставлено десятки тисяч одиниць зброї та десятки тонн боєприпасів і засобів індивідуального захисту. Доставка здійснювалася, в першу чергу, в зони активних бойових дій: Київщину, Херсонщину, Донеччину, Луганщину, Миколаївщину, Харківщину, Житомирщину, Сумщину, Полтавщину, Чернігівщину, Запоріжжя. Мої побратими, командири бригад ТрО добре знають Лієва та його внесок в нашу обороноздатність.

Майже цілодобово я був з Лієвим на зв’язку. Вдячний за його роботу та стверджую, що саме його оперативні та злагоджені дії були одним із важливих чинників, що дав можливість швидко розгорнути Сили територіальної оборони та дати гідну відсіч збройній агресії РФ. Обурює інформаційна атака, яку приходиться переживати Олександру та його сім’ї. Хочу висловити слова підтримки. Слава Україні!» – написав генерал Галушкін.

2 лютого ЗМІ оприлюднили інформацію, що Лієв нібито має російське громадянство, але 3 лютого – спростували інформацію.

3 лютого Міністерство оборони України повідомило про звільнення за власним бажанням т.в.о. керівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Олександра Лієва.

«Будь-яких фактів, які б підтверджували наявність у Лієва іншого громадянства, крім українського, до Міноборони не надавалося», – додали у відомстві.

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Теги: Міноборони паспорт громадянство звільнення скандал

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