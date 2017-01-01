НАБУ влаштувало обшук у машині дружини Мосійчука

Мосійчук назвав обшук «наїздом НАБУ»

Національне антикорупційне бюро проводить обшук у машині дружини народного депутата від фракції «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука. Про це парламентарій заявив на своїй сторінці у Facebook. «Мене ще ні в чому [не звинувачують]. Обшуковують машину дружини», - написав він, уточнивши, що у правоохоронців є відповідна ухвала



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Мосійчук назвав обшук «наїздом НАБУ»

Національне антикорупційне бюро проводить обшук у машині дружини народного депутата від фракції «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука. Про це парламентарій заявив на своїй сторінці у Facebook.

«Мене ще ні в чому [не звинувачують]. Обшуковують машину дружини», - написав він, уточнивши, що у правоохоронців є відповідна ухвала суду.

Коментуючи обшуки, що проводились зранку п’ятниці в його помічників і близьких друзів, народний депутат заявив, що «розбереться». Самі обшуки він назвав «наїздом НАБУ».

Раніше народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук заявив, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у його близьких друзів і помічників.