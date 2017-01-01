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    Політика

    НАБУ влаштувало обшук у машині дружини Мосійчука

    Мосійчук назвав обшук «наїздом НАБУ»
    Національне антикорупційне бюро проводить обшук у машині дружини народного депутата від фракції «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука. Про це парламентарій заявив на своїй сторінці у Facebook. «Мене ще ні в чому [не звинувачують]. Обшуковують машину дружини», - написав він, уточнивши, що у правоохоронців є відповідна ухвала
    • Вчора, 16:25
    • Розсилка

    Мосійчук назвав обшук «наїздом НАБУ»

    Національне антикорупційне бюро проводить обшук у машині дружини народного депутата від фракції «Радикальної партії» Ігоря Мосійчука. Про це парламентарій заявив на своїй сторінці у Facebook.

    «Мене ще ні в чому [не звинувачують]. Обшуковують машину дружини», - написав він, уточнивши, що у правоохоронців є відповідна ухвала суду.

    Коментуючи обшуки, що проводились зранку п’ятниці в його помічників і близьких друзів, народний депутат заявив, що «розбереться». Самі обшуки він назвав «наїздом НАБУ».

    Раніше народний депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук заявив, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у його близьких друзів і помічників.  

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