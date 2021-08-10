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    «Нацкорпус» анонсував на 14 серпня акцію протесту біля Офісу президента

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    &laquo;Нацкорпус&raquo; анонсує на 14 серпня акцію протесту біля Офісу президента - «Нацкорпус» анонсував на 14 серпня акцію протесту біля Офісу президента
    «Нацкорпус» анонсує на 14 серпня акцію протесту біля Офісу президента

    Обшуки та арешти є політичними переслідуваннями, які СБУ здійснює на замовлення Офісу президента, зазначив керівник штабу «Нацкорпусу»

    Представники «Нацкорпусу» звинуватили Службу безпеки України у виконанні замовлення Офісу президента через медійну атаку та політичні переслідування проти активістів організації. Про це заявили учасники пресконференції, присвяченої затриманню СБУ у Харкові сімох ветеранів та місцевих активістів за звинуваченням у створенні злочинної організації.

    На думку керівника штабу «Нацкорпусу» Максима Жоріна, причиною обшуків та арештів є підготовка ОП до нового етапу переговорів з Росією, що запланований на осінь.

    Також керівник штабу «Нацкорпусу» анонсував на 14 серпня акцію протесту біля Офісу президента і закликав виходити на вулиці усі проукраїнські сили.

    «Я впевнений, що це лише початок... На 100% впевнений, що це напади не виключно на представників «Національного Корпусу» та Азовського руху, а всього-на-всього з нас почали. Але такий самий план в них, безумовно, є і на всіх інших представників проукраїнської спільноти», - впевнений Жорін.

    За словами адвоката затриманих Євгена Самойлова, затримання відбувалися з порушенням процесуальних норм, а суд, що обирав запобіжний захід проявив упередженість. Вся вилучена зброя є зареєстрованою, а СБУ взагалі не має права розслідувати такі справи, оскільки це компетенція поліції.

    Нагадаємо, 5 серпня, у Харківській області правоохоронці ліквідували банду, яка обкладала «даниною» місцевих бізнесменів. До складу цієї банди входили співробітники поліції та учасники бойових дій.

    6 серпня Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб 7 підозрюваних членів злочинного угруповання, серед яких – представники Національного корпусу, колишні та чинні правоохоронці.

    За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом, зокрема серед бізнесменів у сфері ритуальних послуг. Вони мали чітку структуру і вчиняли тяжкі злочини економічного та насильницького характеру. Обсяг їхнього «прибутку» становив понад 1 млн грн щомісяця.

    За даними спецслужби, угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади. СБУ задокументувала, що його злочинній діяльності сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради.
    У результаті санкціонованих обшуків співробітники СБУ вилучили великi суми грошей, чорновi записи облiку «поборів з підприємців», зброю, боєприпаси, а також посвiдчення дiючих спiвробiтникiв Національної поліції.

    Своєю чергою у Нацкорпусі стверджують, що СБУ під час обшуків у членів Азовського руху в Харкові не знайшла жодного компромату.

    У заяві наголошується, що усі члени Азовського руху, у яких пройшли обшуки, – це ветерани російсько-української війни, громадські активісти, українці з чіткою патріотичною позицією, які завжди першими ставали на захист держави.

    Читайте також: Затримання банди рекетирів у Харкові: СБУ провела обшуки у представників «Нацкорпусу»
    Теги: СБУ суд зброя
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    «Нацкорпус» анонсував на 14 серпня акцію протесту біля Офісу президента