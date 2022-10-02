Головна Країна Політика
search button user button menu button

Найманці РФ мають залишити регіон: МЗС прокоментувало переворот у Буркіна-Фасо

Альона Боженко
glavcom.ua
Найманці РФ мають залишити регіон: МЗС прокоментувало переворот у Буркіна-Фасо
Україна відреагувала на переворот у Буркіна-Фасо
фото із відкритих джерел

Ніколенко заявив, що російські найманці у Західній Африці суттєво підривають її мир

Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Про це написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко зауважив, що найманці Росії мають залишити регіон. 

«Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Вони мають залишити регіон. Ми підтримуємо зусилля Економічного співтовариства західноафриканських держав щодо просування плану переходу Буркіна-Фасо до демократії», – наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, в африканській країні Буркіна-Фасо стався черговий військовий переворот. Так, у п’ятницю, 30 вересня, група військових Буркіна-Фасо у прямому ефірі державного телеканалу заявила про усунення від влади президента цієї країни Поля-Анрі Даміба. Частина учасників перевороту закликає звернутися по допомогу до російських найманців. 

Новим лідером країни путчисти оголосили капітана Ібрагіма Траоре.

Буркіна-Фасо (до 1984 року – Верхня Вольта) називають типовою африканською країною військових переворотів.

З моменту проголошення незалежності у 1960 році влада в країні вісім разів змінювалася неконституційним шляхом: шість разів внаслідок військових переворотів, двічі – у 1966 та 2014 роках – президенти змушені були залишити посаду під тиском масових народних протестів.

У вересні 2015 року військовий путч завершився невдачею, відсторонений заколотниками президент повернувся до влади. У листопаді 2015 року вперше в історії Буркіна-Фасо зміна влади пройшла відповідно до конституції – в результаті загальних виборів президентську посаду обійняв Рок Марк Крістіан Каборе. В основному здійснені перевороти відрізнялися безкровним характером – лише одного разу, у 1987 році, повалений глава держави був вбитий під час захоплення влади.

Теги: президент переворот влада

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Формула «Є Путін – є Росія» – це як потяг, який підпирає локомотив
Російський державний переворот
18 вересня, 10:19
Пропагандисти визнають, що Залужний – талановитий воєначальник
Переворот на кремлівському ТБ: пропагандист визнав талант Залужного
16 вересня, 19:53
Зловмисники діяли, координуючись з росіянами та окремими членами ГО «Український вибір»
Готували переворот. СБУ викрила агентів РФ, яких «кинув» Медведчук
31 серпня, 18:07

Політика

Найманці РФ мають залишити регіон: МЗС прокоментувало переворот у Буркіна-Фасо
Найманці РФ мають залишити регіон: МЗС прокоментувало переворот у Буркіна-Фасо
До України з неочікуваним візитом прибула міністр оборони Німеччини Ламбрехт
До України з неочікуваним візитом прибула міністр оборони Німеччини Ламбрехт
Україна готова виконати всі кроки НАТО для успішної інтеграції, – Кулеба
Україна готова виконати всі кроки НАТО для успішної інтеграції, – Кулеба
Україна закликала партнерів визнати РФ державою-терористом через спробу анексії
Україна закликала партнерів визнати РФ державою-терористом через спробу анексії
Франція готує для України нові САУ Caesar
Франція готує для України нові САУ Caesar
Резніков розповів, чи може Україна купити літаки та танки по лендлізу
Резніков розповів, чи може Україна купити літаки та танки по лендлізу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
229K
«Мы в кольце». Нажаханий окупант розказав, як у Кремля «все йде за планом» 
120K
Буданов розповів, кого Путін хотів призначити президентом України
111K
Росія зробила остаточний вибір. Але ось що дивно...
79K
Український священник засвітився в Кремлі під час виступу Путіна (фото)
53K
ОДКБ розвалюється. Прем’єр Вірменії зробив заяву
28K
До чого готуються ЗСУ у жовтні: прогноз РНБО

Новини

Порошенко з Польщі відправив партію британських вантажівок для ЗСУ
Вчора, 10:54
ЗСУ уразили 11 ворожих пунктів управління різного рівня – Генштаб
Вчора, 06:56
П'ять хороших новин 30 вересня, які наближають перемогу
30 вересня, 21:15
Порошенко закликав владу подати заявку від України на вступ до НАТО
30 вересня, 13:16
ЗСУ вдарили по п’ятьох ворожих командних пунктах – Генштаб
30 вересня, 07:19
П'ять хороших новин 29 вересня, які наближають перемогу
29 вересня, 21:00

Прес-релізи

Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
Державний енерготрейдер АТ «ЕКУ» збільшив частку держави в експорті електроенергії у Польщу до 50%
29 вересня, 18:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту