Найманці РФ мають залишити регіон: МЗС прокоментувало переворот у Буркіна-Фасо

Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Про це написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко зауважив, що найманці Росії мають залишити регіон.

«Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Вони мають залишити регіон. Ми підтримуємо зусилля Економічного співтовариства західноафриканських держав щодо просування плану переходу Буркіна-Фасо до демократії», – наголосив Ніколенко.

Troubling reports of the new coup d'état in Burkina Faso. The presence of Russia’s mercenaries in West Africa significantly undermines its peace and security. They must leave the region. We support ECOWAS’s efforts in advancing Burkina Faso’s transition plan back to democracy.