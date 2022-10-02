Найманці РФ мають залишити регіон: МЗС прокоментувало переворот у Буркіна-Фасо
Ніколенко заявив, що російські найманці у Західній Африці суттєво підривають її мир
Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Про це написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.
Ніколенко зауважив, що найманці Росії мають залишити регіон.
«Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Вони мають залишити регіон. Ми підтримуємо зусилля Економічного співтовариства західноафриканських держав щодо просування плану переходу Буркіна-Фасо до демократії», – наголосив Ніколенко.
Troubling reports of the new coup d'état in Burkina Faso. The presence of Russia’s mercenaries in West Africa significantly undermines its peace and security. They must leave the region. We support ECOWAS’s efforts in advancing Burkina Faso’s transition plan back to democracy.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 1, 2022
Нагадаємо, в африканській країні Буркіна-Фасо стався черговий військовий переворот. Так, у п’ятницю, 30 вересня, група військових Буркіна-Фасо у прямому ефірі державного телеканалу заявила про усунення від влади президента цієї країни Поля-Анрі Даміба. Частина учасників перевороту закликає звернутися по допомогу до російських найманців.
Новим лідером країни путчисти оголосили капітана Ібрагіма Траоре.
Буркіна-Фасо (до 1984 року – Верхня Вольта) називають типовою африканською країною військових переворотів.
З моменту проголошення незалежності у 1960 році влада в країні вісім разів змінювалася неконституційним шляхом: шість разів внаслідок військових переворотів, двічі – у 1966 та 2014 роках – президенти змушені були залишити посаду під тиском масових народних протестів.
У вересні 2015 року військовий путч завершився невдачею, відсторонений заколотниками президент повернувся до влади. У листопаді 2015 року вперше в історії Буркіна-Фасо зміна влади пройшла відповідно до конституції – в результаті загальних виборів президентську посаду обійняв Рок Марк Крістіан Каборе. В основному здійснені перевороти відрізнялися безкровним характером – лише одного разу, у 1987 році, повалений глава держави був вбитий під час захоплення влади.
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