Найманці РФ мають залишити регіон: МЗС прокоментувало переворот у Буркіна-Фасо

Ніколенко заявив, що російські найманці у Західній Африці суттєво підривають її мир

Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Про це написав у Twitter речник МЗС України Олег Ніколенко.

Ніколенко зауважив, що найманці Росії мають залишити регіон.

«Тривожні повідомлення про новий державний переворот у Буркіна-Фасо. Присутність російських найманців у Західній Африці суттєво підриває її мир і безпеку. Вони мають залишити регіон. Ми підтримуємо зусилля Економічного співтовариства західноафриканських держав щодо просування плану переходу Буркіна-Фасо до демократії», – наголосив Ніколенко.

Troubling reports of the new coup d'état in Burkina Faso. The presence of Russia’s mercenaries in West Africa significantly undermines its peace and security. They must leave the region. We support ECOWAS’s efforts in advancing Burkina Faso’s transition plan back to democracy. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) October 1, 2022

Нагадаємо, в африканській країні Буркіна-Фасо стався черговий військовий переворот. Так, у п’ятницю, 30 вересня, група військових Буркіна-Фасо у прямому ефірі державного телеканалу заявила про усунення від влади президента цієї країни Поля-Анрі Даміба. Частина учасників перевороту закликає звернутися по допомогу до російських найманців.

Новим лідером країни путчисти оголосили капітана Ібрагіма Траоре.