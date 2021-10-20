Чому для України є важливим візит глави Пентагону Остіна до Києва

Україна отримала чіткі оцінки і позиції – і щодо Криму і Донбасу, і щодо перспектив членства в НАТО

Мовою оригіналу

Говорили сегодня утром в эфире канала «Настоящее время» о визите главы Пентагона Ллойда Остина в Киев. О значении для Украины и реакции России.

Для Украины этот визит важен по нескольким причинам. Во-первых, с точки зрения наполнения реальным содержанием рамочного соглашения об оборонном сотрудничестве между Украиной и США, подписанном 1 сентября.

Во-вторых, с точки зрения движения к членству в НАТО, и возможных региональных союзов, в частности стран Черноморского бассейна (Остин посетил также Грузию и Румынию).

В-третьих, с точки зрения четких оценок и позиции – и в отношении Крыма и Донбасса, и в отношении перспектив членства в НАТО. Слова Остина о том, что ни одна третья сторона не имеет права вето на вопрос членства Украины в НАТО – пожалуй, по значимости соизмеримы заявлению по итогам июньского саммита НАТО о том, что военный конфликт на Донбассе не являются препятствием для членства Украины в НАТО.

Что касается России, то ее власти должны внутри себя ответить на несколько вопросов, и самоопределиться. Во-первых, ускоренное движение Украины в НАТО спровоцировала сама Россия. На момент аннексии Крыма у Украины был внеблоковый статус на законодательном уровне. И если Россия сама нарушила гарантии безопасности, и продолжает нарушать, то Украина, естественно, будет пытаться стать частью сильного оборонного союза.

Во-вторых, как долго вся эта риторика про НАТО как угрозу может прикрывать недееспособность/слабость союзов, где Россия хочет быть лидером – условно говоря, эффективность или неэффективность ОДКБ зависит, прежде всего, от ее членов, а не от НАТО. В-третьих, насколько тактика взлома и конфронтации с Западом оправдана как долгосрочная стратегия для РФ.

Джерело: блог Олесі Яхно

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.