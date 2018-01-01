Нардеп Білецький пояснив, чому колеги «топлять» його законопроекти

Кожний великий закон, кожне голосування за бюджет, на думку нардепа — це завжди «торги»

Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький розказав у інтерв’ю «Главкому», чому у Верховній Раді ігнорують законопроекти його партії. «Сучасна Рада — це дуже дивне утворення. В основній своїй масі проходять ті законопроекти, які вирішують питання між двома гравцями: БПП і «Народним



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Фото: Станіслав Груздєв Андрій Білецький

Кожний великий закон, кожне голосування за бюджет, на думку нардепа — це завжди «торги»

Лідер «Національного корпусу» Андрій Білецький розказав у інтерв’ю «Главкому», чому у Верховній Раді ігнорують законопроекти його партії.

«Сучасна Рада — це дуже дивне утворення. В основній своїй масі проходять ті законопроекти, які вирішують питання між двома гравцями: БПП і «Народним Фронтом». Всі інші законопроекти, якщо їх хоче протягнути, наприклад, БЮТ чи Радикальна партія, це завжди предмет торгівлі. «Ви нам проголосуєте за цей законопроект, а ми вам дамо голоси за інший». Такі собі взаємозаліки», — пояснює Білецький.

На думку нардепа, кожний великий закон, кожне голосування за бюджет — це завжди торги. «Необов’язково про гроші мова. Якщо владі не вистачає голосів, вона звертається до Радикальної партії, натомість обіцяє дослухатися до партії Ляшка в інших питаннях. Мажоритарник у цій справі, за великим рахунком, є людиною, яка просто натискає кнопку. Мажоритарник не впливає на жодні законотворчі процеси в Раді. Про це треба чесно казати. Через це мажоритарна система не має жодного сенсу, як на мене. Може, на рівні областей і нижче це має свій сенс, але не в парламенті», — говорить Білецький.

Тим же часом, за словами Білецького, деякі законопроекти його партії спонукали владу пришвидшитись і ухвалити фактично аналогічні, але свої.

«Наприклад, законопроект, який стосувався можливості присвоєння звання «Герой України» іноземцям, які загинули на революції і під час війни (зміни до Закону «Про державні нагороди України», ухвалений Верховною радою 13 квітня 2017 року – «Главком»). Деякі законопроекти політична еліта не має бажання пропускати. Наприклад, закон, який стосується правових і соціальних гарантій для хлопців-іноземців, які воювали за Україну, і для добровольців, які не мали жодного офіційного статусу. Це питання надзвичайно складне, влада вважає таких людей для себе ворожими, небезпечними, всіляко намагається заморозити такі ініціативи і не дати їм жодного ходу», — пояснює нардеп.

За словами Білецького, механізм відфутболювання його законопроектів простий: не відхилити на Комітеті, а відправити на вічні доопрацювання.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Андрій Білецький: Влада знищила авторитет добробатів.