Нардеп хоче знати, скільки платить народ за розкіш Зеленського в Конча-Заспі документ



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Президент Володимир Зеленський переїхав у державну резиденцію «Конча-Заспа» Фото: Схеми

Володимир Ар’єв подав запит в Офіс президента щодо вартості ремонту та проживання Зеленського на держдачі в Конча-Заспі

Народний депутат із фракції «Європейська Солідарність» Володимир Ар’єв просить Офіс президента поінформувати, скільки коштів із державного бюджету було витрачено на ремонт і утримання будинку в державній резиденції «Конча-Заспа», де зараз проживає президент Володимир Зеленський із родиною.

Депутатське звернення Ар’єв оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Депутат просить надати інформацію, скільки коштів було виділено з державного бюджету на ремонт будинку №29 державної резиденції «Конча-Заспа» в період із червня 2019-го по липень 2020 року.

Крім того, Ар’єв хоче отримати інформацію про те, скільки коштує державному бюджету утримання будинку №29 державної резиденції «Конча-Заспа» і який штат працівників необхідний для обслуговування перебування президента України на державній дачі в Конча-Заспі.





«Нам так переконливо розповідали про скромного «парня від народу», який тепер переїхав в нове помешкання. Помешкання виглядає не слабеньким палацом. Оскільки воно належить державі і має назву Будинок №29 в Державній резиденції «Конча-Заспа», значить, платить за цю розкіш народ, якому буде цікаво, на яку суму його роздягла родина Зеленських. І роздягатиме щомісяця – такі хороми утримувати геть недешево. Відповідь опублікую», – написав депутат у Facebook.

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський почав проживати на державній дачі в Конча-Заспі, де по сусідству живуть колишні президенти, спікери та прем'єри.

За даними «Схем», Зеленський користується — «будинком № 29». У цьому маєтку також відомому як «дача Ющенка», напередодні зробили ремонт за державний рахунок.

Майже 200 тисяч гривень з бюджету було витрачено на послуги з «аварійно-відновлювальних робіт з поточного ремонту будинку», ще 110 тисяч гривень пішло на «ремонт системи пожежної сигналізації».

Згодом Офіс президента повідомив, що президент України з сім’єю «тимчасово проживатиме у державній резиденції «Конча-Заспа».