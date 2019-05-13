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    Політика

    Нардеп: Конституційний суд завтра може скасувати закон про люстрацію

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    Конституційний суд України - Нардеп: Конституційний суд завтра може скасувати закон про люстрацію
    Конституційний суд України

    Ар’єв закликає активістів прийти до Конституційного суду у вівторок на 10:00

    Народний депутат від БПП Володимир Ар’єв заявляє, що Конституційний суд у вівторок, 14 травня, може ухвалити рішення про скасування закону про люстрацію.

    Про це він повідомив у Twitter.

    «Завтра треба йти до Конституційного суду. На 10:00. Там можуть скасувати люстрацію та відкрити дорогу у владу тим новим обличчям, які ми за п‘ять років встигли призабути. Далі під загрозою е-декларації», - написав нардеп.

    Як відомо, закон «Про очищення влади» був прийнятий парламентом і підписаний президентом України 16 жовтня 2014 року. Того ж року до Конституційного суду надійшло два подання від Верховного суду України та одне подання від 47 народних депутатів, серед яких були переважно колишні регіонали, щодо конституційності деяких положень закону.

    Згодом суд об'єднав три подання в одне провадження.

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