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Чи можна знімати на відео процес вручення повістки? Роз’яснення

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи можна знімати на відео процес вручення повістки? Роз’яснення
Це вже сьоме продовження воєнного стану в нашій країні
фото з відкритих джерел

Адвокатка розповіла, які заборони існують щодо проведення відеозйомки під час дії воєнного стану

Воєнний стан та мобілізація в Україні продовжені до 15 листопада 2023 року і повістки продовжують вручати військовозобов'язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років. Про те, чи можна знімати на відео працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) під час вручення повісток, розповіла адвокатка Яна Меюс.

Правозахисниця пояснила, що під час дії воєнного стану заборонено проводити відеозйомку військовослужбовців та місць їхнього перебування, військової техніки та її переміщення, а також роботи ППО.

«Проте заборони щодо проведення відеозйомки співробітників ТЦК у нас не існує. Тому у разі, якщо вам вручають повістку, ви можете сміливо доставати свій телефон, а ще краще – попросити людину, яка проходить поруч, особливо коли ця людина є жінка, оскільки вона не є військовозобов'язаною (як правило), провести відеозйомку процесу вручення вам повістки», – пояснила Меюс.

Адвокатка додала, що це може бути використано, як доказ, у випадку винесення щодо вас постанови про притягнення до адміністративної відповідальності і в разі, якщо ви будете оскаржувати її в суді. Крім цього, вона заявила, що співробітники ТЦК не мають права використовувати нагрудну камеру

«Оскільки законом не передбачено порядок використання даних відеокамер», – зазначила адвокатка.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.

Теги: повістка мобілізація воєнний стан телефон

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