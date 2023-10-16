Чи можна знімати на відео процес вручення повістки? Роз’яснення

Адвокатка розповіла, які заборони існують щодо проведення відеозйомки під час дії воєнного стану

Воєнний стан та мобілізація в Україні продовжені до 15 листопада 2023 року і повістки продовжують вручати військовозобов'язаним чоловікам у віці від 18 до 60 років. Про те, чи можна знімати на відео працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК) під час вручення повісток, розповіла адвокатка Яна Меюс.

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Правозахисниця пояснила, що під час дії воєнного стану заборонено проводити відеозйомку військовослужбовців та місць їхнього перебування, військової техніки та її переміщення, а також роботи ППО.

«Проте заборони щодо проведення відеозйомки співробітників ТЦК у нас не існує. Тому у разі, якщо вам вручають повістку, ви можете сміливо доставати свій телефон, а ще краще – попросити людину, яка проходить поруч, особливо коли ця людина є жінка, оскільки вона не є військовозобов'язаною (як правило), провести відеозйомку процесу вручення вам повістки», – пояснила Меюс.

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Адвокатка додала, що це може бути використано, як доказ, у випадку винесення щодо вас постанови про притягнення до адміністративної відповідальності і в разі, якщо ви будете оскаржувати її в суді. Крім цього, вона заявила, що співробітники ТЦК не мають права використовувати нагрудну камеру

«Оскільки законом не передбачено порядок використання даних відеокамер», – зазначила адвокатка.

Нагадаємо, представник командування Медичних сил ЗСУ підполковник Дмитро Мірошниченко роз'яснив, де служитимуть особи із хронічними хворобами. Військовий зазначив, що люди з певними захворюваннями і раніше служили у підрозділах забезпечення та у навчальних центрах. У деяких з них є діагнози, які не дозволяють йти воювати на передову, але вони можуть виконувати завдання на службі в тилу без обмежень.