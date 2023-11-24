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Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву

Діана Гасюк
glavcom.ua
Мобілізація в Україні: Банкова зробила заяву
Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Михайло Подоляк: «Потрібно внести певні корективи в модель проведення мобілізації»

В Україні потрібно переглянути модель проведення мобілізації. Для цього потрібно знайти відповідь на низку питань. Про це повідомляє радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

Подоляк вказав на необхідність перегляду цієї моделі, оскільки тема мобілізації часто використовується у пропагандистських матеріалах, де стверджується, що вона нібито неефективна.

«Потрібно внести певні корективи в модель проведення мобілізації», – додав він.

За словами радника керівника ОП, зараз Україна перебуває у психоемоційній ямі, оскільки 2 роки війни – це дуже великий термін.

Подоляк додав, що в таких умовах люди хочуть почути більш чіткі відповіді на наступні запитання:

  • які будуть правила;
  • хто буде мобілізований;
  • щодо тренінгів та навчальних програм.

«Президент (Володимир Зеленський - ред.) хоче, щоб військові відповідали не просто на абстрактні питання, а на конкретні щодо термінів, щодо того, як проходитиме навчання, щодо того, як люди мобілізуватимуться і демобілізуватимуться і все, що стосується грошового забезпечення, соціальні виплати сім'ям чи соціальні виплати військовим», – пояснив Подоляк.

Він підкреслив, що такі питання вимагають уважного розгляду, оскільки потреби в змінах виникають на різних етапах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і міністру оборони Рустему Умерову наступного тижня презентувати новий план з мобілізації в Україні.

Як повідомлялося, сьогодні, 24 листопада, президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому були розглянуті питання: мобілізація, демобілізація, ТЦК, ВЛК, ротація, строковики.  Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що сьогодні, 24 листопада на Ставці Верховного Головнокомандувача обговорювалося питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився.

Теги: Михайло Подоляк Володимир Зеленський мобілізація військові демобілізація

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