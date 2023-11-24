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Нардеп від «Слуги народу» зареєстрував у Раді «езотеричний» законопроєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп від «Слуги народу» зареєстрував у Раді «езотеричний» законопроєкт
фото ілюстративне

Гривко пропонує створити Реєстр тарологів та інших «духовних майстрів» і стягувати з них податки

24 листопада народним депутатам надано для ознайомлення законопроєкт «Про внесення змін до Закону України «Про освіту» щодо запровадження правового регулювання відносин у сфері езотеричної освіти». Ініціатор документу – нардеп Сергій Гривко. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

В пояснювальній записці до законопроєкту Гривко пише, що на даний час у суспільстві сформувалась необхідність визнання езотеричних послуг та езотеричної освіти невід’ємною частиною сучасного життя.

«Беручи до уваги активне поширення серед населення езотеричних знань та думок, зростання популярності користування езотеричними послугами, а також наявність у наукових колах прямих дискусій та обґрунтувань щодо доцільності застосування езотеричних вчень у життєдіяльності людини – езотерика фактично стала окремою сферою зайнятості у суспільстві, а також напрямком освіти», – вважає він.

Гривко уточнює, що мова йде не про «сектантство», а саме про езотеричну сферу.

Законопроєктом пропонуються наступні нововведення у Закон України «Про освіту»:

  • запроваджується термін «езотерична освіта» як отримання людиною знань та інформації, призначених для обмеженого кола осіб, які містять елементи, альтернативні загальноприйнятим науковим поняттям;
  • суб’єктам, які провадять діяльність у сфері надання послуг з езотеричної освіти (напрямки - астрологія, тарологія, нумерологія, рунологія, екстрасенсорика, знахарство, цілительство, йога та інші сфери духовних, енергетичних та фізичних практик) та мають статус фізичної особи – підприємця або іншої самозайнятої особи, надається можливість добровільного включення до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти Міністерства освіти і науки України;
  • за включення до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти заявник сплачує адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної заробітної плати. У подальшому особа, включена до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти сплачує адміністративний збір у розмірі однієї мінімальної заробітної плати;
  • особи, включені до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, на законодавчому рівні наділяються певними правами . В тому числі, використання у своїй діяльності термінів «школа езотерики/езотерична школа», «інститут езотерики/езотеричний інститут» та «академія езотерики/езотерична академія»;
  • водночас такі особи матимуть і визначені законом зобов’язання , передбачені Законом України «Про освіту»;
  • особи, включені до Реєстру наставників у сфері езотеричної освіти, зможуть видавати у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, своїм учням, які пройшли курс навчання іменні стилізовані дипломи, за які з наставника справляється плата у розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатної особи.

До слова, нещодавно спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив таролога, демонолога і жерця Веліара (справжнє ім'я – Богдан Оріщенко) відзнакою «Гордість і слава України».

Теги: Верховна Рада партія Слуга народу

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