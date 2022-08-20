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Прогнози таролога та народні прикмети: українське видання порушило Кодекс етики журналіста

glavcom.ua
Прогнози таролога та народні прикмети: українське видання порушило Кодекс етики журналіста
Українське інформагентство потрапило під критику через статті про прогнози таролога
фото ілюстративне

На думку Незалежної медійної ради в перших двох матеріалах порушено п. 2 ч. 3 ст. 26 Закону України про пресу

Незалежна медійна рада повідомила що українське видання УНІАН порушило п. 6 Кодексу етики українського журналіста. Про це повідомила пресслужба ради.

«Незалежна медійна рада вважає, що в матеріалах інформагентства УНІАН «На Україну випала карта смерті»: таролог передрекла кривавий період у війні», «Названо 4 міста, які загарбники будуть знищувати вже скоро» та «15 липня: народне свято, прикмети погоди, традиції і заборони» порушено п. 6 Кодексу етики українського журналіста, Принципи та цінності Редакційної політики УНІАН; крім того, в перших двох згаданих матеріалах також порушено й п. 2 ч. 3 ст. 26 ЗУ про пресу (з урахуванням ч. 3 ст. 21 ЗУ про інформагентства), а в останньому – Політику щодо джерел інформації Редакційної політики УНІАН», – йдеться у повідомленні.

Експерти зазначили, що з огляду на зміст норми закону про телерадіомовлення, на нашу думку, контент, який містить послуги з ворожіння, має охоплювати певну взаємодію когось із (або й всієї) аудиторії з тарологом, оскільки йдеться про «послуги», тобто має відбуватися трансляція в прямому ефірі. Натомість у розглядуваних двох матеріалах щодо прогнозу таролога вже йдеться про його зміст постфактум, а не подається процес ворожіння на картах онлайн наживо.

Також зауважується, що думка чи прогноз однієї людини (якщо це не високопосадовець тощо) є сумнівним новинним приводом для журналістського матеріалу й може призводити до маніпулювання аудиторією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нацрада просить українських журналістів не робити російських опозиціонерів героями ефірів.

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