Нардепи пропонують створити державну ветеранську патронатну службу

Державну ветеранська патронатна служба діятиме впродовж п’яти років на засадах державно-волонтерського партнерства

В Україні пропонують створити державну ветеранську патронатну службу, яка діятиме впродовж п’яти років на засадах державно-волонтерського партнерства. Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт «Про державну ветеранську патронатну службу».

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Як зазначається у пояснювальній записці до документа, для організації процесу повоєнної адаптації демобілізованих військовослужбовців до цивільного життя при Кабінеті Міністрів України пропонують створити державну ветеранську патронатну службу, яка діятиме продовж п'яти років на засадах державно-волонтерського партнерства.

«Мета такої служби – допомогти конкретному демобілізованому отримати конкретну публічну послугу (зокрема електронну публічну послугу) в системах соцзахисту, охорони здоров’я, освіти та адміністративних послуг. Послідовність отримання таких послуг буде залежати від індивідуальних потреб захисника», – уточнюють автори законопроєкту.

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Також депутати пропонують визначити, що працівники служби – патронатні помічники:

забезпечуватимуть маршрутизацію супроводу кожного закріпленого за ними військовослужбовця як в адміністративних питаннях, так і в питаннях суспільної, економічної реінтеграції, психологічної адаптації, освіти, лікування та реабілітації;

розроблятимуть та контролюватимуть виконання індивідуальної програми адаптації кожного демобілізованого військового в цивільне життя;

супроводжуватимуть визначену кількість демобілізованих у процесі їх адаптації у мирне життя.

«Оплата послуг здійснюватиметься за кількістю позитивно вирішених питань демобілізованих військовослужбовців. Важливо, що демобілізований військовослужбовець зможе відмовитися від послуг патронатного помічника, або ж змінити помічника для подальшої співпраці», – уточнюють нардепи.

Також нардепи передбачають, що:

послуги державної ветеранської патронатної служби надаватимуться по всій території України, відповідно до місця проживання кожного демобілізованого військовослужбовця;

загальна чисельність працівників служби складатиме 15 тисяч осіб;

організаційну діяльність патронатних помічників забезпечуватимуть патронатні тренери – коучі, кожен з яких стане куратором до 100 патронатних помічників.

«Під час адаптації у мирне життя військовослужбовці мають відчути всю силу поваги до них, суспільного визнання подвигу, який вони здійснили ціною власного здоров’я для подальшого життя вільної України», – додають депутати.

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У разі прийняття даного закону він набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Нагадаємо, військовослужбовці офіцерського складу, які проходять службу за контрактом, будуть зобов’язані володіти англійською мовою.

До слова, парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт № 8287, який з 1 січня 2026 року передбачає запровадження електронної марки акцизного податку.