Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві майор поліції торгував персональними даними українців

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві майор поліції торгував персональними даними українців
фото: пресслужба СБУ

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність ділків і затримали керівника детективного агентства

Служба безпеки спільно з ДБР нейтралізувала у Києві злочинну діяльність приватного детективного агентства.Фігуранти продавали конфіденційну інформацію із державних баз даних і за гроші незаконно стежили за жителями столичного регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, незаконну діяльність організував колишній співробітник одного із органів силового блоку.

Під виглядом легального бізнесу вони продавали персональні дані громадян, у тому числі інформацію із закритих інформаційних систем правоохоронних органів.

До «повного пакету», крім паспортних даних громадян України, додавали інформацію про номери телефонів і автомобілів, відомості про перетин кордону, вчинення адміністративних, кримінальних правопорушень , а також інформацію про потрапляння у поле зору правоохоронних органів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність ділків і затримали керівника детективного агентства і його спільника – діючого поліцейського, під час отримання ними грошей за нове «замовлення».

При обшуках за адресами проживання фігурантів виявлено:

  • мобільні телефони, сім-картки та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;
  • технічні засоби негласного отримання інформації;
  • банківські картки, через які отримували кошти за свої «послуги».

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних дій.

Також перевіряється інформація про можливий продаж конфіденційної інформації до РФ.

Теги: СБУ гроші розслідування послуги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС засудив дії Росії проти Міжнародного кримінального суду, який хоче арешту Путіна
Євросоюз засудив порушення Росією кримінальної справи проти суддів МКС
23 травня, 04:15
Головним чинником, який гальмував розвиток публічної служби, був низький рівень винагороди
Голова Нацагентства з держслужби назвала причини масового звільнення чиновників
26 травня, 07:16
Вибухи прогриміли під час повітряної тривоги
У Києві лунають вибухи (оновлено)
29 травня, 03:47
вибух на заводі з виробництва боєприпасів на півдні Швеції в середу серйозно поранив щонайменше одну людину
У Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів: є поранений
11 травня, 03:20
підозрюваний у привласненні майже 17 млн грн коштів державного підприємства залишиться під вартою ще на два місяці
Привласнив ₴17 мільйонів підприємства НААН: суд узяв під варту одного з підозрюваних
12 травня, 01:54
Юлія Тимошенко та Олена Зеленська вдягнули оригінальне святкове вбрання
Несподівані, яскраві та бандерівські. Які вишиванки одягнули українські політики (фото)
18 травня, 12:09
Російська влада може заборонити чиновникам звільнятися під час війни
Кремль готує «сюрпризи» для чиновників: британська розвідка розкрила деталі
18 травня, 09:40
Національний парк вимагає у ДСНС повернути 1,5 га лісу
Пожежне депо замість Біличанського лісу: ДСНС опинилась у центрі кримінальної справи
25 травня, 19:53
Кличко повідомив про нові вибухи у Деснянському районі столиці
Кличко повідомив про нові вибухи у Деснянському районі столиці
29 травня, 12:01

Новини

Абсолютна більшість київських укриттів залишаються без вільного доступу – уряд
Абсолютна більшість київських укриттів залишаються без вільного доступу – уряд
У Києві майор поліції торгував персональними даними українців
У Києві майор поліції торгував персональними даними українців
Кияни у цікавий спосіб передали красномовне послання для ООН (фото)
Кияни у цікавий спосіб передали красномовне послання для ООН (фото)
Модернізований Кесон у Києві: оприлюднено фото проєкту
Модернізований Кесон у Києві: оприлюднено фото проєкту
Ще одна парафія одіозного митрополита Поканича переходить в Українську церкву
Ще одна парафія одіозного митрополита Поканича переходить в Українську церкву
«Київській ГЕС не страшні «Кинджали». В Держагентстві водних ресурсів заспокоїли киян
«Київській ГЕС не страшні «Кинджали». В Держагентстві водних ресурсів заспокоїли киян

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Найбільша помилка Угорщини – це Україна
34K
Після підриву Каховської ГЕС Китай звернувся до України та Росії
25K
Повідомлено про підозри сімом топколаборантам. Серед них соратниця Аксьонова
24K
«Нейтральна» білоруська тенісистка намагалася принизити вже другу українку (фото)
21K
В’їзд для українців до Євросоюзу стане платним: скільки коштуватиме
15K
Масштабна повітряна тривога тривала менше години

Новини

Підрив Каховської ГЕС. Мережа рясніє відео та фотофактами із шокованими людьми і тваринами
Сьогодні, 12:43
Підрив Каховської ГЕС: масштаби катастрофи
Сьогодні, 08:03
Реакція Байдена на підрив Каховської ГЕС, засідання радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 07:27
ЗСУ приземлили російський штурмовик і чотири дрони – Генштаб
Сьогодні, 06:43
Подекуди короткочасні дощі: прогноз погоди на 7 червня
Сьогодні, 04:56
7 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:26

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту