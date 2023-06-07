У Києві майор поліції торгував персональними даними українців

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність ділків і затримали керівника детективного агентства

Служба безпеки спільно з ДБР нейтралізувала у Києві злочинну діяльність приватного детективного агентства.Фігуранти продавали конфіденційну інформацію із державних баз даних і за гроші незаконно стежили за жителями столичного регіону. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як встановило розслідування, незаконну діяльність організував колишній співробітник одного із органів силового блоку.

Під виглядом легального бізнесу вони продавали персональні дані громадян, у тому числі інформацію із закритих інформаційних систем правоохоронних органів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

До «повного пакету», крім паспортних даних громадян України, додавали інформацію про номери телефонів і автомобілів, відомості про перетин кордону, вчинення адміністративних, кримінальних правопорушень , а також інформацію про потрапляння у поле зору правоохоронних органів.

Співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність ділків і затримали керівника детективного агентства і його спільника – діючого поліцейського, під час отримання ними грошей за нове «замовлення».

При обшуках за адресами проживання фігурантів виявлено:

мобільні телефони, сім-картки та комп’ютери із доказами протиправної діяльності;

технічні засоби негласного отримання інформації;

банківські картки, через які отримували кошти за свої «послуги».

На підставі зібраних доказів обом затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до незаконних дій.

Також перевіряється інформація про можливий продаж конфіденційної інформації до РФ.