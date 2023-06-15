Реабілітація ветеранів. Ми просто не усвідомлюємо маштаб

«Сидром Афгану, В'єтнаму чи навіть Другої Світової здасться нам полубертатним періодом»

Або ми системно будемо це вирішувати, або матимемо глобальну проблему

У нас купа людей повернулася з тих місць Війни, з яких рідко повертаються...

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Всі вони в ПТСР, в агресії, бойовому стресі...

Це глобальна проблема для Держави у майбутньному.

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Сидром Афгану, В'єтнаму чи навіть Другої Світової здасться нам полубертатним періодом.

Я сьогодні з цим зіткнувся.

Або ми системно будемо це вирішувати, або матимемо глобальну проблему.

Московити вже почали це робити посвоєму. Вони вводять закон, що амністує людей, що беруть участь у війні від легких та середніх тяжкостей злочинів.

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Ми не можемо ідти цим шляхом.

Але садити за хуліганку тих хто пройшов Бахмут треба бодай після двох попереджень.

Бо це вже катастрофічна проблема, вирішення якої потребує задіяння усіх світових практик роботи з «ветеранським синдромом».

Ми ще просто не усвідомлюєм маштаб.

Тут потрібно задіяння Держави, громадянського суспільства, місцевих громад та міжнародних організацій...