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Мирослав Гай Блогер

Реабілітація ветеранів. Ми просто не усвідомлюємо маштаб

glavcom.ua
«Сидром Афгану, В'єтнаму чи навіть Другої Світової здасться нам полубертатним періодом»
фото з відкритих джерел

Або ми системно будемо це вирішувати, або матимемо глобальну проблему

У нас купа людей повернулася з тих місць Війни, з яких рідко повертаються...

Всі вони в ПТСР, в агресії, бойовому стресі...

Це глобальна проблема для Держави у майбутньному.

Сидром Афгану, В'єтнаму чи навіть Другої Світової здасться нам полубертатним періодом.

Я сьогодні з цим зіткнувся.

Або ми системно будемо це вирішувати, або матимемо глобальну проблему.

Московити вже почали це робити посвоєму. Вони вводять закон, що амністує людей, що беруть участь у війні від легких та середніх тяжкостей злочинів.

Ми не можемо ідти цим шляхом.

Але садити за хуліганку тих хто пройшов Бахмут треба бодай після двох попереджень.

Бо це вже катастрофічна проблема, вирішення якої потребує задіяння усіх світових практик роботи з «ветеранським синдромом».

Ми ще просто не усвідомлюєм маштаб.

Тут потрібно задіяння Держави, громадянського суспільства, місцевих громад та міжнародних організацій...

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Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: ветеран українці реабілітація психологія

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