Цивільні та військові. Українці мають вирішити серйозну проблему

Відчувається і все глибшим стає відчуття розірваності двох світів – світ тилового життя з його типовими для цивільних проблемами, і світ фронтовий, де все інакше

Телемарафон перетворився на потік переможних реляцій які, м'яко кажучи, не часто мають щось спільне з реальністю

Все частіше чую від наших захисників та волонтерів про відчуття розпачу й розчарування саме від того, що відбувається в тилу. Це і про покидьків-хабарників, і про крадіїв-мерів прифронтових міст, і про блогерів, до яких ніяк не доходить, що не можна розповсюджувати інфо, якою може скористатися ворог, і про славнозвісний батальйон «Монако», який не втомлюється соромити країну своїми вечірками і паті.

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Але все частіше відчувається і все глибшим стає відчуття розірваності двох світів – світ тилового життя з його типовими для цивільних проблемами, і світ фронтовий, де все інакше. Цей розкол з часом, як мені здається, буде лише поглиблюватись, бо зовсім недостатньо робиться як і державою, так і цивільним суспільством. В тилу створюється дуже приємна картинка нашої неодмінної перемоги і тотально замовчуються проблеми. Всі – і фронтові, і цивільні. Не на часі говорити про наші слабкості, але виявляється, що і не на часі з цими слабкостями боротися.

Телемарафон перетворився на потік переможних реляцій які, м'яко кажучи, не часто мають щось спільне з реальністю. Силові структури знову кошмарять бізнес. До влади проходять люди з політичним багажем часів всім відомого єнакіївського втікача. Черговий міністр разом з головою парламентського комітету виявляються не науковцями, а збирачами наукових відзнак, які вони купували як і попередній міністр. Черговий голова військової адміністрації виявляється чоловіком громадянки росії. Черговий депутат тікає з країни за допомогою чиновників з спец служб, які потім роблять круглі очі і кажуть що вони не знали, що він під слідством. Чергова дружина чергового народного артиста хизується приватною перепусткою для проїзду там, де іншим не можна.

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Всі ці «практики» створюють дуже потужне підґрунтя для майбутніх соціальних конфліктів та розломів. Всі ці злочини проти закону чи проти моралі віддаляють суспільство і тих, хто за нього віддає своє життя. Плата може бути дуже високою.

Один з факторів, який поглиблює можливість виникнення пост воєнного синдрому – це відсутність відчуття спорідненості між тилом і фронтом саме в час війни. І чим більше таких ганебних випадків трапляються – тим глибше буде розкол. А з іншого боку і замовчувати не можна, бо тоді взагалі відбувається руйнація будь-якого взаєморозуміння між світом людей війни і світом людей тилу.

Не можу сказати, що суспільство взагалі ніяк не реагує. Численні «вибачення» відвертих придурків та хайпожерів – це надійне свідчення того, що процес іде, контроль з боку суспільства за найгіршими своїми представниками відбувається. Але цього все ж недостатньо. Що ж робити? Тут, нажаль, не буде ніяких перевірених рецептів. Досвід та практики інших країн чи інших війн навряд чи можна взяти за основу. Не ті часи, не те суспільство і війна не та. Але базові речі мають бути застосовані на повну.

Перше – ми маємо визнавати існування проблем. Не замовчувати, а розкривати їх для розуміння і суспільної дискусії. Війна виявилась не коротенькою пробіжкою, про яку нам так нав’язливо розповідали, а складним і тривалим марафоном. І поки ми його біжимо і мовчимо про проблеми – вони зростають. Не можна давати їм час. Не можна жити ілюзіями.

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Друге – ми маємо надати підтримку тим, хто зараз знаходиться у вразливому стані. Це ті, хто на фронті, та ті, хто зараз став вимушеним переселенцем чи виїхав з країни. Так, люди, які виїхали до Європи чи до інших країн потребують підтримки так само. Інакше наша необґрунтована пихатість (ми тут героїчно залишились, а всі інші, хто виїхав – боягузи) створить нам ще одну лінії розлому всередині суспільства.

Третє – шукати спільне та долучатися до ініціатив і соціальної роботи. Треба створювати горизонтальні зв’язки та практики громадянської активності. Можливо навіть треба ввести таких шкільний факультатив – громадянська активність. Хтозна. Але лише суспільство з розвинутими практиками громадянської активності та високим рівнем самосвідомості здатне подолати ті проблеми, які на нас ще чекають попереду.

Ще раз хочу сказати – коли закінчиться війна (і навіть задовго до її завершення) до нас почнуть повертатися не герої, які не вмирають, а звичайні люди, які мають свої проблеми, слабкості, травми та зневіру. Їм буде багато чого не подобатись. І в першу чергу ми з вами. І для цього у них буде величезний перелік причин. Тому нам треба бути готовими до реальності, а не жити у світі рожевих поні.