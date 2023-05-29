Індія запустила на орбіту новітню ракету з навігаційним супутником (фото, відео)

Апарат Індія буде використовувати у сферах морської та повітряної навігації, навігації по рельєфу місцевості

Індійська ракета-носій GSLV у понеділок стартувала на геоперехідну орбіту з навігаційним супутником NVS-01, трансляцію пуску веде Індійська організація космічних досліджень ISRO. Про це повідомляє видання Іndia Today.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запуск ракети було здійснено о 10:42 за місцевим часом (08:12 за Києвом) зі стартового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана, розташованого на острові Шріхарікота на південному сході Індії.

Запущений на орбіту апарат масою 2232 кг має стати першим супутником другого покоління індійської системи навігації IRNSS (NavIC). Всього до її орбітального угруповання входять сім апаратів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

NVS-01 оснащений антеною для роботи в L1, L5 і S діапазонах і атомним годинником, створеним місцевими виробниками. Супутник надаватиме послуги позиціонування в режимі реального часу по всій території Індії та області в радіусі 1500 км навколо неї. Його експлуатація розрахована на термін не менше 12 років.

🚨 India successfully launches GSLV F12 today. pic.twitter.com/Qp4MNxSFvm — Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) May 29, 2023

За даними організації, апарат буде використовуватися у сферах морської та повітряної навігації, навігації по рельєфу місцевості, а також надаватиме послуги з визначення та передачі координат для потреб сільського господарства, рибальства, геодезії, моніторингу морського транспорту, мобільних сервісів, що використовують геодані, та для ліквідації наслідків природних лих.