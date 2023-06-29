Верховна Рада ухвалила законопроєкт про запровадження акцизної е-марки

Закон дозволить відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет

Парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт № 8287, який з 1 січня 2026 року передбачає запровадження електронної марки акцизного податку. За прийняття законопроєкту проголосували 252 народних депутати, повідомив нардеп від фракції «Голос» Ярослав Железняк.

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Закон дозволить відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача. Також контролюватиметься повнота і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари. Кожен зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару.

За словами Железняка, створення «Електронної системи обігу підакцизних товарів» забезпечить електронну взаємодію між державними органами та субʼєктами господарювання: обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле; система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.

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«Топовий антикорупційний проєкт, завдяки якому держава не втрачатиме мільярди через тіньовий ринок алкоголю та тютюну. Ці гроші підуть на оборону», – прокоментував прийняття документа віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

​​За словами віцепремʼєра, товари для Duty Free також матимуть електронну марку. «Адже на продукти для Duty Free найчастіше можна натрапити на сірому ринку України», – зазначив Федоров.

Нагадаємо, Україна змінює підхід до маркування товарів, і застосовуватиме європейський підхід у цій царині.

До слова, сума прямих збитків, завданих житловому фонду України в результаті повномасштабної війни, станом на кінець травня 2023 року становить понад $54 млрд.