Нардепка від «Слуги народу» ініціює зміну керівництва монобільшості

Василевська-Смаглюк: Народні депутати забули, що в країні йде війна

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила про необхідність змін в операційному керівництві фракції, яке відповідає за збір голосів у парламенті. За її словами, нинішній стан справ із голосуваннями свідчить про відсутність належної комунікації з нардепами. Про це Василевська-Смаглюк наголосила в інтерв’ю «Главкому».

На запитання журналіста про заяви заступника голови фракції «Слуга народу» Андрія Мотовиловця щодо «неконтрольованого парламенту» Василевська-Смаглюк відповіла, що їй складно аналізувати його дії, оскільки вони не спілкуються вже п’ять років. Водночас припустила, що такі висловлювання можуть бути пов’язані з його особистими переживаннями, які він, на її думку, намагається поширити на всю фракцію або парламент.

Нардепка у фракційному чаті писала про необхідність зміни керівництва фракції. Вона пояснила, що не мала на увазі голову фракції Давида Арахамію, а говорила про зміну операційного керівництва, зокрема Андрія Мотовиловця.

«На цьому місці має бути людина, яка здатна, принаймні, говорити з народними депутатами і досягати якихось домовленостей з ними. А Мотовиловець в цьому не зацікавлений. Він просто ходить і каже: «Оце треба голосувати, оце треба…». Насправді, спроможність збирати голоси в залі демонструє тільки Давид. Коли його немає або він зайнятий мирним переговорним процесом, то, власне, результат – на табло», – підкреслила нардепка.

Василевська-Смаглюк додала: «Коли Мотовиловець у 2021-му очолив Київський обласний осередок «слуг народу», ми з ним домовлялися про модель керівництва цим осередком, яку він просто злив і вирішив, що може керувати самостійно. В результаті через його неспроможність цей осередок наразі експлуатують «Майбах» («За майбутнє» – «Главком»), «Євросолідарність» і ОПЗЖ з «Батьківщиною». Це не вендета, я просто не бачу роботи Мотовиловця як заступника керівника парламентської фракції. Може, я сліпа, попитаю інших народних депутатів».

«Главком» писав, що монобільшість лихоманить давно. Але цього року її неефективність особливо кидається в очі, особливо коли це стосується справді важливих голосувань. Не витримав навіть зазвичай непублічний заступник голови фракції «слуг народу» Андрій Мотовиловець, який разом з головою фракції Давидом Арахамією відповідає за збір голосів у монобільшості. Він несподівано вийшов з інтерв’ю, в якому заявив, що пропрезидентська фракція втратила ядро і поскаржився, що збирати голоси стало важко після підозр НАБУ та САП п’ятьом депутатам від «Слуги народу».