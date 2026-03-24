Головна Країна Політика
search button user button menu button

Нардепка від «Слуги народу» ініціює зміну керівництва монобільшості

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Нардепка від «Слуги народу» ініціює зміну керівництва монобільшості
Василевська-Смаглюк зробила заяву про Андрія Мотовиловця
колаж: glavcom.ua

Василевська-Смаглюк: Народні депутати забули, що в країні йде війна

Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк заявила про необхідність змін в операційному керівництві фракції, яке відповідає за збір голосів у парламенті. За її словами, нинішній стан справ із голосуваннями свідчить про відсутність належної комунікації з нардепами. Про це Василевська-Смаглюк наголосила в інтерв’ю «Главкому».

На запитання журналіста про заяви заступника голови фракції «Слуга народу» Андрія Мотовиловця щодо «неконтрольованого парламенту» Василевська-Смаглюк відповіла, що їй складно аналізувати його дії, оскільки вони не спілкуються вже п’ять років. Водночас припустила, що такі висловлювання можуть бути пов’язані з його особистими переживаннями, які він, на її думку, намагається поширити на всю фракцію або парламент.

Нардепка у фракційному чаті писала про необхідність зміни керівництва фракції. Вона пояснила, що не мала на увазі голову фракції Давида Арахамію, а говорила про зміну операційного керівництва, зокрема Андрія Мотовиловця.

«На цьому місці має бути людина, яка здатна, принаймні, говорити з народними депутатами і досягати якихось домовленостей з ними. А Мотовиловець в цьому не зацікавлений. Він просто ходить і каже: «Оце треба голосувати, оце треба…». Насправді, спроможність збирати голоси в залі демонструє тільки Давид. Коли його немає або він зайнятий мирним переговорним процесом, то, власне, результат – на табло», – підкреслила нардепка.

Василевська-Смаглюк додала: «Коли Мотовиловець у 2021-му очолив Київський обласний осередок «слуг народу», ми з ним домовлялися про модель керівництва цим осередком, яку він просто злив і вирішив, що може керувати самостійно. В результаті через його неспроможність цей осередок наразі експлуатують «Майбах» («За майбутнє» – «Главком»), «Євросолідарність» і ОПЗЖ з «Батьківщиною». Це не вендета, я просто не бачу роботи Мотовиловця як заступника керівника парламентської фракції. Може, я сліпа, попитаю інших народних депутатів».

«Главком» писав, що монобільшість лихоманить давно. Але цього року її неефективність особливо кидається в очі, особливо коли це стосується справді важливих голосувань. Не витримав навіть зазвичай непублічний заступник голови фракції «слуг народу» Андрій Мотовиловець, який разом з головою фракції Давидом Арахамією відповідає за збір голосів у монобільшості. Він несподівано вийшов з інтерв’ю, в якому заявив, що пропрезидентська фракція втратила ядро і поскаржився, що збирати голоси стало важко після підозр НАБУ та САП п’ятьом депутатам від «Слуги народу». 

Читайте також:

Теги: партія Слуга народу Ольга Василевська-Смаглюк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ольга Василевська-Смаглюк вважає: група осіб системно працює над тим, аби віддалити монобільшість від президента
«Кожен з нас може постраждати фізично». Інтерв'ю з нардепкою, яка намагається «розбудити» монобільшість
Сьогодні, 13:25
Бунт «слуг». Хто ж спровокував параліч Верховної Ради (список)
Бунт «слуг». Хто ж спровокував параліч Верховної Ради (список) Парламент
Сьогодні, 08:00
Єдиним джерелом, за рахунок якого Куницький живе за кордоном, це заощадження
Скандально відомий нардеп Куницький, який зник у 2024 році, засвітив своє місцеперебування
8 березня, 12:30
Депутат вважає, що колізії у законодавстві знижують ефективність мобілізаційних заходів
Нардеп-«слуга» придумав, як покращити мобілізацію
13 березня, 10:11
Заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Ковальчук
Чому Рада буксує під час голосувань? Заступник голови фракції «Слуга народу» розкрив правду
18 березня, 19:10
«Слуга» Володіна складає мандат
«Слуга» Володіна складає мандат
Вчора, 12:15

Політика

Нардепка від «Слуги народу» ініціює зміну керівництва монобільшості
Нардепка від «Слуги народу» ініціює зміну керівництва монобільшості
Нардепка від «Слуги народу» побачила у фракції групу інтриганів, які діють проти президента
Нардепка від «Слуги народу» побачила у фракції групу інтриганів, які діють проти президента
Нардепка зі «Слуги народу» закликала ловити кротів і щурів у фракції
Нардепка зі «Слуги народу» закликала ловити кротів і щурів у фракції
Перемовини про мир. Зеленський зустрівся із українською делегацією та розповів про провокацію РФ
Перемовини про мир. Зеленський зустрівся із українською делегацією та розповів про провокацію РФ
Зеленський про наслідки нічного обстрілу: Потрібно більше захисту від ударів РФ
Зеленський про наслідки нічного обстрілу: Потрібно більше захисту від ударів РФ
Арахамія і Бужанський? Названо депутатів «Слуги народу», які руйнують монокоаліцію (список)
Арахамія і Бужанський? Названо депутатів «Слуги народу», які руйнують монокоаліцію (список)

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua