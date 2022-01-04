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    Народна депутатка через ожеледицю зламала ногу

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    Народна депутатка від &laquo;Євросолідарності&raquo; Ірина Геращенко&nbsp;зламала ногу - Народна депутатка через ожеледицю зламала ногу
    Народна депутатка від «Євросолідарності» Ірина Геращенко зламала ногу
    фото: eurosolidarity

    Тепер соратниця Порошенка вісім тижнів проведе на милицях

    Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко зламала ногу внаслідок ожеледиці і тепер вісім тижнів проведе на милицях. Про це сама вона написала у Facebook..

    «Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця», – зазначила народна депутатка.

    Вона додала, що тепер вісім тижнів проведе на милицях.

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    До слова, Ірина Геращенко демонструвала одні з найвищих показників роботи в 2021 році у Верховній Раді, відзначав Комітет виборців.

    Геращенко була присутня на 93% засідань Ради та на 93% засідань комітету, взяла участь в 78% голосувань, 187 разів виступала під час пленарних засідань.

    Теги: Верховна Рада Європейська солідарність депутат Ірина Геращенко
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    Народна депутатка через ожеледицю зламала ногу