Народна депутатка через ожеледицю зламала ногу

Тепер соратниця Порошенка вісім тижнів проведе на милицях

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко зламала ногу внаслідок ожеледиці і тепер вісім тижнів проведе на милицях. Про це сама вона написала у Facebook..

«Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця», – зазначила народна депутатка.

Вона додала, що тепер вісім тижнів проведе на милицях.

До слова, Ірина Геращенко демонструвала одні з найвищих показників роботи в 2021 році у Верховній Раді, відзначав Комітет виборців.

Геращенко була присутня на 93% засідань Ради та на 93% засідань комітету, взяла участь в 78% голосувань, 187 разів виступала під час пленарних засідань.