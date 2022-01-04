Народна депутатка через ожеледицю зламала ногу
Тепер соратниця Порошенка вісім тижнів проведе на милицях
Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко зламала ногу внаслідок ожеледиці і тепер вісім тижнів проведе на милицях. Про це сама вона написала у Facebook..
«Всесвіт вирішив, що я маю трохи пригальмувати. Зламала ногу. 11 років тому цю бідну ногу я зламала на лижах, а тут просто ожеледиця», – зазначила народна депутатка.
Вона додала, що тепер вісім тижнів проведе на милицях.
До слова, Ірина Геращенко демонструвала одні з найвищих показників роботи в 2021 році у Верховній Раді, відзначав Комітет виборців.
Геращенко була присутня на 93% засідань Ради та на 93% засідань комітету, взяла участь в 78% голосувань, 187 разів виступала під час пленарних засідань.